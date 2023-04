OBJAŠNJAVA RAVNATELJ Poreč zavijen u crno. Profesori i učenici vratili su se u klupe, sutra stiže tim za krizne situacije

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

'Danas u školi nema one forme nastave koja je uobičajena. Ova tri dana učenici kada osjete potrebu da izađu van i da se obrate nekome i da traže podršku kolega, nastavnika, psihologa, mogu u svakom trenutku izaći van. Iako su i učenici i profesori koji su bili na izletu pod velikim stresom, skoro svi su došli u školi danas. Tu i tamo je koja iznimka, uglavnom došli su skoro svi. Biti sam doma i to proživljavati ili biti u okolini koja te podržava su dvije različite situacije. Jedni drugima smo podrška i to tako mora biti', rekao je potreseni ravnatelj škole Krešimir Bronić