Poruka koja para srce: 'Majko mila, bila si moj heroj. Pamtit ću te po ludostima, smijehu'

"Majko moja, bila si najdivnija osoba na ovom svijetu. Bila si moj heroj i uvijek ćeš to i biti. Pamtit ćemo te po tvojim ludostima, smijehu i po svemu što si napravila za sestru, brata i mene. Srce me boli kad znam da te više nema, ali znam da si sada na boljem i ljepšem mjestu. I znam da ćeš uvijek paziti na nas i voditi nas na pravi put kroz život. Nema riječi kojima bi opisala svoju tugu i bol jer više nisi kraj mene. Bila si moja mama i moja najbolja prijateljica kroz život. Počivala u miru majčice moja" , ovom se potresnom porukom oprostima na društvenim mrežama kćer uvijene žene (45) koju je u subotu ubio Nedžad Fetić u krvavom pohodu po sisačkom naselju.

Ona je jedno do troje djece u obitelji. Susjedi su krvnika koji je u svoj sumanuti pohod krenuo prvo zapalivši svoju kuću, a iduća meta bila je upravo ubijena susjeda. Ubio ju je pred očima supruga i 12-godišnjim sina.

Sisačko naselje Capraške Poljane zavijeno je u crno, uz nesretnu ženu, ranio je i njezina supruga te još troje susjeda.

Osim što je do temelja zapalio svoju kuću, molotovljevim je koktelom zapalio još dvije kuće.

Kako smo ranije izvijestili, navodno su mu susjedi smetali "jer su djeca preglasna", a smetalo mu je i navodno tutriranje automobila. Obitelj ubijene žene doselila se prije nekoliko godina.

Nakon malo više od četiri sata bijega, Fetića su uhitili na oko dva kilometra od naselja u Domagojevoj ulici. Pojavila se i snimka uhićenja na kojoj se čuju povici specijalne policije stanarima da se sklone. S obzirom na to da je imao bombu, sumnjalo se da je u bijegu možda još eksplozivnih naprava odbacio po putu.

Zato su policajci s psima pretražili šire područje.

Navodno je krvnik namjeravao ozlijediti i svoju sestru te joj je to navodno najavio telefonom.

On je sada u pritvoru u kaznionici u Lipovici, tamo će provesti mjesec dana, a njegov odvjetnik Danko Kovač za RTL Danas rekao je da se na to neće žaliti. Prvo, zato što je zapalio vlastitu kuću do temelja, a onda i zbog opće sigurnosti. Potvrdio je da je njegov branjenik pucao iz poluatomatske puške puške CZ PAP M5-9 Papovke i automatske puške AK47.

Čelnik sisačke krim policije Igor Pasanac za RTL Danas potvrdio je da se radi o oružju zaostalom iz Domovinskog rata, a Fetićev odvjetnik kaže da je Fetić rekao "da nitko nije tražio da oružje vrati". Naveo je i da bomba navodno nije bila ispravna.

Susjedi s kojima smo razgovarali svjedoče da su Fetića ranije više puta prijavljivali pa i zbog prijetnji sjekirom.

Kako donosi Jutarnji list, šogor ubijene jedva pronalazi riječi utjehe za gubitak šogorice. Njegov brat je u tom užasu također ozlijeđen ali, srećom lakše, dok je njegov nećak školarac pukom srećom, dodaje, ostao neozlijeđen.

"Jako puno ljudi pita može li kako pomoći. Moj brat i njegova obitelj su ostali bez svega. Nemaju više kuću ni auto. Sve što su imali u kući od novčanih sredstava i papirologije je izgorjelo. Pomozite ako ikako možete da moj brat i djeca mogu opet stati na noge. Našu šogoricu ne može vratiti nikakav novac, ali njenoj obitelji je sada prijeko potreban", zavapio je šogor pokojne Papićeve žrtve.

Obitelj, prema posljednjim informacijama, traži smještaj jer trenutno spavaju na više lokacija.

Također upućeni u problematiku dodaju da je Ivaninu sinčiću školarcu potrebna odjeća veličine M i obuća veličine 38 i 39. Suprugu pokojne je, pak, nužno potrebna odjeća veličine L te obuća 43/44.

