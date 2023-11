Poskupio maturalac: 'Imamo 1500 eura mjesečno za život. I sad bismo trebali dati malome 2000 eura za 7 dana'

Obzirom na inflaciju, očekivao se i porast maturalnih putovanja. U Dubrovniku roditelji su ostali zatečeni ponuđenim putovanjima i njihovim cijenama koje se znatno razlikuju danas i prije nekoliko godina.

"U moje doba moglo se platiti ekskurziju, nije to bilo skupo kao danas. Sjećam se da su mi starci dali tisuću ondašnjih maraka i to nije bio problem. Ja imam dvoje djece, jedno bi trebalo sad na ekskurziju, a drugo dogodine. Valja mi iskešat dvije tisuće eura za tih sedam dana", komentirao je jedan otac za Dubrovački vjesnik.

"Nemam apartmane ni restorane, živimo od svoje plaće žena i ja, zajedno imamo 1500 eura mjesečno za život. I sad bismo trebali dati malome 2000 eura za sedam dana maturalnog putovanja", dodao je.

Ponude u Ekonomskoj i trgovačkoj školi u Dubrovniku uglavnom se vrte oko Barcelone i Madrida koje variraju od 1000 do 1200 eura. Ravnateljica škole Suzana Đurđević komentira da joj se čini kako više nema interesa za organizaciju maturalnih eskurzija.

No, problem je što se biraju destinacije koje su same po sebi skupe, a destinacije uglavnom odabiru učenici. Ravnatelj Pomorsko-tehničke škole u Dubrovniku, Antonio Lučić, komentira da se prijašnjih godina uglavnom išlo u Prag jer je bio najjeftinija destinacija.

"Učenicima je to bio najprihvatljiviji trošak što se tiče hrane i pića tih pet-šest dana, za razliku od Atene i Barcelone te drugih destinacija", komentirao je.

Ne rade svi za prosječnu hrvatsku plaću, neki roditelji inzistiraju na tome da se na maturalac putuje avionom, što znatno poskupljuje maturalac. Ima i onih roditelja koji šute o tome jer je danas postalo neugodno za reći kako nemaju čime financirati djeci zadnje školsko putovanje.

Na Facebook profilu Dubrovačkog vjesnika nizali su se razni komentari na ovu temu. Jedan korisnik komentirao je kako 1200 eura nije skupo za sedam dana maturalca, jer su avionske karte dovoljno skupe te da putničke agencije nisu Caritas.

"Postoji Pravilnik prema kojemu dajemo javni poziv na koji se javljaju agencije, Povjerenstvo otvara ponude i to tako ide. Prošle godine ekskurzije u Prag i Grčku koštale su oko 900 eura za pet dana i četiri noći. To je bilo prihvatljivo roditeljima, iako mislim da je i to skupo", dodao je.

"Sretni smo da sve prolazi super i svi budu zadovoljni. Na kraju to bude lijepo iskustvo i djeci i nastavnicima koji idu s njima, kojima padne veliki teret odgovornosti s leđa kad se vrate doma", zaključio je.

