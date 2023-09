Posvađali se Plenković i Benčić. Premijer: 'Nemoćni ste, patetični i jadni'

Premijer Andrej Plenković i HDZ-ovi zastupnici u utorak su odlučno odbacili i žestoko uzvratili na optužbe Sandre Benčić (Možemo) da je premijer mecena političke korupcije u Hrvatskoj.

„Ne samo da je ovo teška laž, teška optužba, u biti vas sve štiti imunitet da vas ne tužim za to, pretjerujete, bez i jednog dokaza. To govori o vama kakvi ste, nemoćni, patetični, jadni“, odgovorio je premijer zastupnici Možemo u saborskom aktualnom prijepodnevu.

Rekao joj je i da, ni ona, ni njeni kolege iz oporbe ne vide kako pobijediti HDZ, pa im je nova strategija „Plenković je korumpiran“.

To vam je plasirao drug Grmoja, pa ste našli druga Rakara da vam to plasira, pa je jedan od portala to držao danima, rekao je zastupnici i poručio: „Ovi ljudi su nemoćni kad izađu pred birače, HDZ će ih pobijediti“.

Naglasio je da je njegova Vlada ispunila sva predizborna obećanja, pa podsjetio na brojne projekte ostvarene unatrag sedam godina.

Benčić je pak premijeru spočitnula da je i tri mjeseca otkako su poznate činjenice u aferi Plin za cent, direktor HEP-a ostao na svom mjestu, iako je politički odgovoran i trebao je otići. "Ostavljajući ga tri mjeseca omogućujete da sakriva dokaze ili čini nova kaznena djela", rekla je zastupnica i prozvala premijera da je to njegov klasični nacrt i hodogram kada se radi o bilo kojoj aferi njegovih ministara ili direktora.

„Dok USKOK ili policija ne dođe po njih, vi ih ostavljate na poziciji moći. Samim tim, uzimali vi nešto ili ne, ako ste se odnosili prema pitanju političke odgovornosti onih koji su na kraju zaradili optužnice, vi jeste mecena političke korupcije u Hrvatskoj“, kazala je.

Premijera su redom 'branili' HDZ-ovi zastupnici, spočitavajući Benčić da je premijerska kandidatkinja koja ne zna voditi obrt, ni ispuniti imovinsku karticu, da oporba jedino zna vrijeđati, da je nesposobna, neznajuća, destruktivna i zlonamjerna.

Nisam očekivala tako veliku nervozu, ali ni da ćete organizirati ovakvu paljbu, mogli ste to i bolje, uzvratila im je Benčić.

Premijer: Mi ćemo donositi odluke kad mi hoćemo

Na aferu Plin za cent referirao se i Davorko Vidović (Socijaldemokrati), pitajući premijera zašto o njoj šuti te izražavajući bojazan da ona nije eksces nego da je problem mnogo dublji.

Premijer mu uzvraća kako se zadaća oporbe svodi na to da u najuspješnijoj priči provedbe programa Sigurna Hrvatska, unatrag tri godine, nađe jedno pozitivno odstupanje u lipnju koje će zasjeniti sve. „Politički ne dam to, jednostavno ne dam, ne može prevladati teza da tu netko nešto krade, a tu je očito u tom kontekstu da nitko nikom nije pogodovao“, rekao je Plenković i ponovio kako se to što se dogodilo, nije trebalo dogoditi.

„Ovdje je bila greška, mi ćemo o tome donositi odluke kad mi hoćemo, ne kad hoće opozicija i mediji“, poručio je.

Krešo Beljak (HSS) ustvrdio je da su površno uređena pravila o financiranju kampanja, da su financijska izvješća manjkava, sumnjiva, a pravne se posljedice događaju tek nakon izbora.

Na prethodnim su se izborima pojavile stranke koje su potrošile stotine tisuća eura i postigle rezultate sa sumnjivim novcima, ustvrdio je Beljak, koji je na premijerov poziv da konkretizira na koga misli, rekao da se radi o Domovinskom pokretu, ali i Fokusu.

DP vas optužuje da ste i vi i oni financirani od iste osobe, rekao je Beljak, držeći da treba uvesti pravilo da onaj tko ne može pokazati odakle mu novac, ne može izaći na izbore.

Njegove je tvrdnje o DP-u odbacio je Danijel Spajić (DP), spočitnuvši mu da nije tako govorio prije par mjeseci kad im je nudio koaliciju.

Oni su meni nudili koaliciju, ali dok je mafija iza vas 'doviđenja', poručio je Beljak.