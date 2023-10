Potvrđeno za RTL: Gordan Grlić Radman napokon poslao ažuriranu karticu Povjerenstvu

U Saboru se pokušao dobiti novi opoziva ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana. Branio ga je premijer koji je s njim stigao u Sabor. Opoziv je tražilo 37 oporbenih zastupnika, na inicijativu Kluba Mosta, jer ministar u imovinsku karticu nije upisao godišnje dividende koje dobiva kao suvlasnik tvrtke Agroproteinka.

No kako je potvrđeno za RTL, iz Povjerenstva su nam rekli da im je ministar tijekom popodneva dostavio prepravljenu karticu elektroničkim putem, a sada čekaju da ju dostavi i pismenim putem kako bi ju mogli javno objaviti. Očekuje se da bi to moglo biti tijekom sutrašnjeg dana, no ostaje činjenica kako u trenutku dok se o tome raspravlja saborski zastupnici nemaju uvid u te podatke.

Nakon toga u RTL-u Danas gostovali su saborski zastupnik Damir Habijan i zastupnica Sandra Benčić.

Više o svemu pogledajte ovdje: