Poznati proizvođač parfema iz Međimurja je zapravo prevarant: Prevario mnoge poznate osobe

Tomislav Vrbanec vlasnik je trgovačkog društva Institute of Perfumery d.o.o. iz Čakovca, a već dugo se na domaćem tržištu nastupajući s brendom Hrvatska Parfemska Kuća.

Predstavlja se kao jedini školovani parfumer u Hrvatskoj, no uspostavilo se da je zapravo pravi prevarant kojemu su se na meti našle brojne tvrtke i poznate osobe, piše index.hr.

Dok je sklapao poslove i obraćao se javnosti predstavljao se kao veliki stručnjak za parfeme koji se školovao na francuskom Institutu za parfumeristiku, no zapravo se radi o građevinskom tehničaru koji do 2020. godine nije završio nijedan parfemski tečaj.

Na njegovim službenim stranicama stoji kak je surađivao s francuskim proizvođačima sirovina pod mentorstvom europskih stručnjaka koji se već desetljećima bave proizvodnjom parfema. U jednom je intervjuu tvrdio kako je upisao školu za parfeme u francuskom Grasseu, no iz tog su instituta opovrgnuli njegove tvrdnje.

"Gospodina Tomislava Vrbanca nikada nismo vidjeli na našem institutu u Grasseu, ni na dugom ni na kratkom tečaju", poručio je Alain Ferro, voditelj Grasse Institute of Parfumery.

Osim njegovih tvrdnji o školovanju, tu su i četiri firme koje je otvorio, no koje su i ubrzo propale.

Rekao je da u Marseilleu ima tri proizvodne linije, da dnevno može proizvoditi 54 tisuća parfema i da ima 70-ak stalno zaposlenih, a kako je tvrtka otvorena u Londonu.

No tvrtka Aroma Fragrance Lab Ltd nije imala nijednog zaposlenika osim njega kao direktora, nikakvu opremu ni imovinu.

Posao u Europi mu nije cvjetao, a nije se ni proslavio u Hrvatskoj.

Vrbanec je bio i vlasnik četiri sada već obrisana trgovačka društva, od čega su tri hrvatska i jedno britansko. Do 2009. godine djelovala je tvrtka MMV, a MMV grupa od 2007. do 2012. godine. KM grupu osnovao je 2008. godine, a djelovala je do 2014. godine. Kao djelatnosti kojima su se tvrtke bavile bili su navedeni posredovanje u trgovini i trgovanje na veliko i malo, no u sudskom registru bilo je upisano još mnogo djelatnosti, poput proizvodnje hrane i frizerskih usluga.

Tvrtku Essentia osnovao je 2010. godine, a aktivna je bila do 2016. Njoj je primarna djelatnost bila proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata.

Sve tri tvrtke završile su poslovanje stečajem po službenoj dužnosti i brisanjem.

Vrbanec je tijekom proteklih godina radio i na parfemu Dejana Lovrena Vetiver Rock. Kako se reklamiralo pri izlasku parfema 2019. godine, radilo se o hrvatskom proizvodu i prvom parfemu hrvatskog modnog brenda Rock Filius, koji je bio namijenjen ženama i muškarcima. Surađivao je i Antonijom Šolom, a s njim je radio i gimnastičar Filip Ude.

