Poznati trgovački lanac s polica povukao proizvod opasan za bebe: Postoji opasnost od gušenja

Njemački trgovački lanac, KiK Textilien und Non-Food GmbH, poznatiji kao KiK, s polica povlači Ergee vreću za spavanje za bebe, zbog opasnosti od gušenja.

Iz KiK-a kažu da im je sigurnost i kvaliteta na prvom mjestu, pa zato povlače proizvod. Dodaju da se ne preporučuje daljnja upotreba vreća za spavanje.

"Unatoč svim mjerama osiguranja kvalitete, u pojedinim slučajevima može doći do odstupanja. Kod nekih vreća za spavanje za bebe izrez (otvor za glavu) je prevelik, zbog čega se dijete može uvući u vreću za spavanje. To može dovesti do opasnosti od gušenja", objavio je KiK na svojoj službenoj stranici.

Kupce mole da, ako su kupili taj proizvod, da ga utoliko i vrate, a da će im se izvršiti povrat plaćenog iznosa artikla.

POGLEDAJTE VIDEO: Za proizvodnju pamučne majice potroši se 2700 litara vode. Zašto je brza moda gori zagađivač od avioindustrije?