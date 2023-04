Poznato gdje će Dekanić dočekati Uskrs: 'Svjestan je što mu se događa'

I ako su mnogi očekivali da će USKOK uspjeti ispitati sve svjedoke, to se ipak nije dogodilo

Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić ovogodišnji Usksr provest će iza rešetaka osječkog pritvora, javlja Večernji list.

Očekivalo se kako će od 16. ožujka, kada mu je određen pritvor USKOK uspjeti ispitati sve planirane svjedoke, ali to se ipšak nije dogodilo tako da Dekanić u pritvoru ostaje do daljnjeg.

Kako je ranije kazao Dekanićev odvjetnik Davor Ćavar USKOK je predložio ispitivanje 20-ak svjedoka, a za ispitati je preostalo još njih nekoliko.

"Nisu uspjeli sve ispitati tako da Dekanić i za Uskrs ostaje u pritvoru. Nadali smo se da će imati brži tempo te omogućiti tako da Dekanić Uskrs dočeka u krugu svoje obitelji. Sada se nadamo kako će to biti urađeno odmah poslije Uskrsa, do isteka 30-dnevnog pritvora koji mu ističe 15. travnja. USKOK je taj koji određuje tempo ispitivanja, a tu uvijek treba računati i na bolesti svjedoka i slično. Obrana ne može utjecati na to", kazao je Ćavar.

Dodao je i kako je Dekanić pozitivan i da je svjestan svega što mu se događa i s čime se suočava.