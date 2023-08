Pozor! Slavi se Velika Gospa većina trgovina u Hrvatskoj ne radi ali ima iznimaka

Blagdan je Velike Gospe, i iako se slavi već godinama, mnogi Hrvati i dalje ne znaju o kojem je blagdanu riječ.

Štoviše, mnogi su bijesni jer danas velika većina trgovina ne radi. Naime sukladno novom Zakonu, trgovine ne rade na blagdane i praznike, osim na nekim specifičnim lokacijama.

TRGOVINE

Konzum prodavaonice na blagdan Velike Gospe neće raditi, osim nekolicine sukladno zakonom dozvoljenim iznimkama čije radno vrijeme možete provjeriti ovdje.

Lidl je obavijestio kupce da njihove trgovine ne rade, a Kaufland je također zatvoren.

Svi dućani SPAR-a i Interspara su zatvoreni kao i Plodine.

Bipa je zatvorena, a kako rade Mueller poslovnice pogledajte ovdje.

SHOPPING CENTRI

U Avenue Mallu tek je nekoliko objekata otvoreno, ali više pogledajte ovdje.

Arena Centar također neće raditi izuzev nekih trgovina. Radit će kino Cinestar Arena IMAX, Casino, Lorca bar, Living room, Leggiero (od 17 sati), McDonalds, Koykan, Burger King, KFC (narudžbe za van). Detalje pogledajte ovdje.

City Center One u utorak 15. kolovoza je zatvoren. Supernova Garden Mall neće raditi na Veliku Gospu. Point Centar neće raditi na blagdan Velike Gospe. Radit će samo ugostiteljski objekti na terasi Pointa i igraonica Friendly fire.

U Z Centru trgovine, FitStop bar, Chix Threading bar i Z House of Beauty na blagdan Velike Gospe neće raditi. Kino, Hall of Game, MiniPolis, Adventure mini golf, automat klub, restorani, kafići radit će prema redovnom radnom vremenu. Milky palačinkarnica radit će od 15.00 do 22.00 sata.

Trgovine Mall of Splita neće raditi dok će Cinestar kino raditi po vlastitom radnom vremenu. Twister dječja igraonica radit će od 9 do 22 sata, Burger King radi od 9 do 23 sata dok Submarine radi od 9 do 23 sata. Joker Split također neće raditi.

Podsjetimo, mnogi su gradovi i općine odlučili doskočiti zabrani rada nedjeljom i blagdanom. Tako je u nekim mjestima danas proglašen sajamski dan. Tako se omogućuje "prigodna prodaja na kioscima, štandovima, ambulantna prodaja i ostala slična prodaja na otvorenom, kao dio sajamskih događanja i javnih manifestacija."

