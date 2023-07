Nakon obilaska gradilišta Društvenog doma u Čučerju, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovarao je na pitanje novinara. Dotaknuo se pitanja oko Upravnog vijeća Lisinskog koje navodno ima nepravilnosti u vezi natječaja, a nagađa se da bi se natječaj mogao ponoviti. "Pregledavanje dokumentacije je u završnoj fazi, uskoro ću donijeti odluku", kratko je poručio.

Vezano uz projekt Greenway, poručio je da se produžio ugovor tog EU financiranja i SAFU-a, došlo je do kašnjenja u radovima jer su vezani uz obnovu Jadranskog mosta koja je bila prioritet. No, "radovi će se ubrzati", obećao je gradonačelnik. Dotaknuo se i planiranih radova u metropoli za ljeto. "Ima dosta radova koji se planiraju, svako ljeto se pokušava što više radova na cestama odraditi da što manje ugrožavaju ili otežavaju promet kad se građani vrate s godišnjih. Ovo ljeto ima jako puno radova, ne samo od Grada nego i državnih poduzeća poput HŽ infrastrukture i HEP-a. U Selskoj su radovi na nadvožnjaku, planirani su radovi na još nekim takvim prolascima ispod željezničke pruge. Planiraju se radovi da ne budu u isto vrijeme zatvoreni prolazi, a da se što više toga odradi u ljeto. U isto vrijeme idu vrelovodi, isto tako kapitalno ulaganje od Grada kao što je Kružni tok na Trešnjevci, Nova cesta Adžijina".

Pročelnik je najavio da čim se dovrši podvožnjak u Selskoj, počet će se s radovima na podvožnjaku na Zagrebačkoj cesti. "To će nažalost opet izazvati probleme. Ono što je prednost da počinju godišnji. Ali kad se zatvori žila kucavica kao što je bilo sa Selskom, trudimo se da postoje alternativni pravci", dodao je. "Nakon toga HŽ infrastruktura planira zatvoriti podvožnjak Miramarska. Mi koristimo ovo vrijeme godišnjih odmora da asfaltiramo te velike prometnice, najavljujem zatvaranje Ljudevita Posavskog na istoku grada. Molimo unaprijed stanovnike tog dijela grada za razumijevanje", poručio je.

Na pitanje oko održavanja gradskih površina i konkretno slučaja iz Remetinca gdje se navodno jedan komad livade u gradskom vlasništvu uopće ne kosi, gradonačelnik je poručio: "Kose se sve javne površine koje su u upotrebi. Moguće da postoje neka zemljišta u vlasništvu Grada koja nisu upotrebi pa ako se ne nalaze na nekim reprezentativnim mjestima uz prometnice, onda se ne kosi. No, dali smo upute gradskom uredu da se i takva zemljišta da se krenu uređivati u smislu odvoza ilegalnog odlaganja otpada i košnje.

Dotakno se i potpisivanja ugovora oko gradnje nogometnog kampa reprezentacije. Novinari su ga podsjetili da je u prosincu još najavljena gradnja nogometnog kampa u Zagrebu, no da je Zagreb je taj projekt izgubio. Najavljeno je i uređenje Doma sportova, a da se jedino se nešto počelo raditi u Kranjčevičevoj. "Što se tiče nogometnog kampa, ideja je bila da on bude na Zagrebelu, no znate da sudski imovinski spor grad još nije dobio. Bila je druga lokacija na Savici, no HNS se odlučio za Veliku Goricu. Drago mi je da taj kamp ide nekim tijekom i koliko sam shvatio za pet godina bi trebao biti završen. Projekt za Dom sportova ide dalje. Što se tiče Kranjčevićeve, isto tako ide dalje, nema usporavanja ili problema.

Što se tiče Maksimirskog stadiona, u završnoj su fazi razgovori s Vladom i Zagrebačkom nadbiskupijom da bi se riješilo pitanje zemljišta i kako bi grad mogao raspolagati njime", poručio je Tomašević.

Otkrio je da mu je žao što je Zagreb izgubio nogometni kamp. "Na neki način mi je žao, ali mi je istovremeno drago što su reprezentacija i Nogometni savez našli rješenje koje mi se čini da je dobro. Naravno da bi mi bilo drago da je u Zagrebu, ali što se tiče Zagrebela, radi se o imovinskom sporu koji traje skoro deset godina i nismo ga uspjeli do sada riješili. Ne ovisi o nama nego o sudovima. Nogometni savez nije više mogao čekati i našli su suradnju s Vladom", dodao je.

Na pitanje kada bi radovi na Selskoj i okolnim prometnicama trebali biti gotovi i jesu li mogli biti bolje isplanirani jer se ujutro stvaraju ogromne gužve, odgovorio je pročelnik.

"Uveli smo table koje se postavljaju tri do sedam dana prije kako bi se građani tih mjesta mogli upoznati s tim informacijama, razlogom radova i trajanjem", rekao je i otkrio da će ovo zatvaranje na Selskoj trajati do 27. srpnja, a odmah nakon će se zatvoriti Zagrebačka cesta - podvožnjak, glavni obilazni pravac za Selsku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gradonačelnik je prokomentirao i zašto je imenovao u upravu holdinga Damira Novinića koji je bio desna ruka Kazimira Bačića protiv kojeg je podignuta optužnica za podmićivanje Milana Bandića. "Nemam informacija da je na bilo koji način bio terećen od USKOK-a ili bilo koga za djela koja se Bačiću stavljaju na odgovornost", poručio je.

Na situaciju s upisima djece s potešokćama u razvoju osvrnula se zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.

"Ove pedagoške godine Grad ima oko 30 000 djece u gradskim vrtićima, od toga 7894 djeteta s nekom teškoćom u razvoju. Grad radi velike napore da u velikom postotku integrira djecu s teškoćama vodeći se pritom Zakonom", poručila je pa prokomentirala slučaj iz Gajnica. Naime, blizanci s teškoćama u razvoj nisu upali u vrtić iako su zadovoljili kriterije. Pritom, isti taj vrtić bio je nositelj projekta za djecu s poteškoćama u razvoju. "I Zakon i pedagoški standard nalažu maksimalan broj djece u skupini, a stručno povjerenstvo odlučuje o svakom slučaju i na njima je da procjene svaku situaciju ponaosob. Ja ne bih komentirala pojedinačne situacije", zaključila je.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Tomašević komentirao čep na Selskoj zbog radova, pročelnik najavio: 'HŽ planira zatvoriti nadvožnjak Miramarska''