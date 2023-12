Današnja sjednica Vlade protječe u sjeni najnovije smjene ministra Davora Filipovića i njegova savjetnika Jurice Lovrinčevića zbog afere 'Savjetnik' u kojoj je u javnost procurila snimka na kojoj se navodno čuje Lovrinčević kako dogovara paket od 200.000 eura za oglašavanje u medijima i pritom traži da mu se vrati pola iznosa tog novca. Danas je tjednik Nacional objavio novi transkript razgovora Lovrinčevića i novinara s još šokantnijim detaljima. Više pročitajte OVDJE.

Premijer je rekapitulirao jučerašnju smjene ministra Filipovića, čime je razriješen i njegov posebni savjetnik Lovrinčević.

"Lovrinčević je razriješen i sa svih drugih dužnosti na koje ih je Vlada imenovala. Razvidno je iz informacija u medijima da je on u svojstvu savjetnika bivšeg ministra praktički počinio koruptivna djela zajedno s određenim medijima. Informacije koje su bile selektivne i prilagođene medijskim predstavnicima, dalje su se davale oporbenim strankama koje su poluinformacije koristile za političke napade na Vladu. Ne samo da objavljene snimke potvrđuju da je on kao savjetnik dijelio državni novac određenim medijima, već im je pružao informacije koje su se politički koristile protiv Vlade. Nevjerojatna operacija traje očito već nekoliko mjeseci", rekao je Plenković.

Nastavio je da je cilj bio nanošenje političke štete Vladi i na korist oporbe. "To je najvažnije. Mi smo bili i konstreniranii šokirani. Ako se pokaže da su (informacije op.a.) bile točne i istinite, onda je to predmet interesa nekih drugih tijela. Šokirani smo obavljanjem korupcije medija koje oporba koristi za korumpirane informacije u političkom napadu na Vladu. Naša je reakcija zato bila rezolutna s obzirom na to da tu nema nikakvih dilema. Lažne oporbene teze koje nastoje aktivnosti jednog čovjeka, koji nije imao mandat ni nalog Vlade, a nije ni član HDZ-a, uspoređivati s ranijim slučajevima poput Fimi medije - odbacujemo", naveo je premijer.

Odabir Lovrinčevića kao savjetnika ministra, politička je odgovornos Filipovića - poručio je premijer te nastavio da je zato Filipović razriješen.

Nastavio je da nije dobro da se razotkriva "sprega Lovrinčevića, dijela medija i dijela oporbe".

"Ovo je, u biti, njihova afera, u kojoj članova HDZ-a nema. Interesantno. Reagirali smo kako treba", zaključio se.

O navijačima u Grčkoj

Osvrnuo se i na BBB-ovce u Grčkoj te rekao da ih je do sad iz pritvora pušteno 41.

"Veleposlanstvo u Ateni je temeljem našeg naloga pružilo novčanu pomoć za kupnju karata i troškova za povratak za 29 državljana, a izdano je 11 putnih listova. Svi ovi ljudi su se ili vratili ili su na putu za Hrvatsku", rekao je Plenković.

Rekao je da će nastaviti raditi na tome da se velika većina državljana što prije vrati u Hrvatsku.

