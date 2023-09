Plenković o aktualcu: 'Jalova, bezidejna, nemaštovita oporba lijepi nam etikete'

Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o interventnoj pomoći zbog izbijanja afričke svinjske kuge na području Hrvatske radi ublažavanja posljedica epidemije te uredbu o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Na počektu se osvrnuo na najvažnija politička zbivanja te podsjetio na probijanje druge cijevi tunela Učka.

"Nakon 1978. godine i prve cijevi, doživjeli smo probijanje i druge cijevi te do ljeta iduće godine prometovat će se i novom cijevi što je fantastično", rekao je premijer.

Istra će se timčetverotračnim autoputom, rekao je, povezati s ostatkom ceste. Izgradnja je koštala 200 milijuna eura.

Osvrnuo se i na to što je prošli vikend jedna od tri svjetske agencije za kreditni rejting S&P povećala rejting Hrvatske s BBB+ i izglede iz stabilnih pretvorila je u pozitivne. Time smo na korak do prerasla u najvišu razinu investicijskog rejtinga, A rejting.

O kontroli cijena

"Od ponedjeljka je na snazi naš paket mjera, osobito onaj koji se odnosi na kontrolu cijena 30-ak proizvoda. Vidimo i sami trend smanjenja cijena u trgovačkim lancima u nizu drugih proizvoda, upravo kako je bio i duh te ton razgovora s predstavnicima uprava trgovačkih lanaca s ciljem smanjenja cijene potrošačkih košarica za građne. Tu smo postigli dobar uspjeh", istaknuo je premijer.

Rekao je da nema poremećaja u oskrbi i dostupnosti proizvoda.

Najavio je i da će banke povećavati kamatne stope na štednju,a da time neće povećavati kamatne stope na gotovinske i stambene kredite.

O aktualcu

Osvrnuo se i na aktualac u Saboru, na dnevnom redu su bili prijedlog Zakona o izbornim jedincima, aneks paketa poreznih zakona te paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu.

"A onda je to bila politika prigoda da raspravimo na demokratski način. Što se nas tiče - pokazali smo što činimo za gospodarstvo, građane, očuvanje standarda. S druge strane imali smo jalovu, bezidejnu, nemaštovitu opoziciju koja nastoji bez argumenata lijepiti etikete korupcije, izdajice ili veleizdajice. To su dva banalna okvira, a to je ukupno ponavljanje teze o korupciji i drugo je uporno i lažno ponavljanje teze o izdajama sve zbog parlamentarne većine u kojoj su i predstavnici manjina i to srpske manjine.

Umjesto da nude bilo kakva rješenja, niti jedne ideje i konkretnog rješenja", rekao je Plenković.

O svinjskoj kugi

Nastavio je da je glavna tema dana posjeta glavnog tajnika OECD-a te je najavio da će se javnosti predstaviti prvi ekonomski pregled Hrvatske koje je napravio OECD. Dva takva pregleda nužna su prije nego OECD donese odluka o članstvu Hrvatske u OECD-u.

Najavio je da će se donijeti i odluka o interventnoj mjeri pomoći zbog izbijanja afričke svinjske kuge.