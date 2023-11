Zvjezdani žiri u sastavu Severina, Tonči Huljić, Nika Turković i Filip Miletić odabrao je najbolje, njih dvanaest, koji će večeras pokazati svu raskoš svog talenta i scenskog nastupa. No, pobjednik 'Superstara' može biti samo jedan!

Sjajnom žiriju pridružila se i voditeljska palica jednog od najomiljenijih TV lica u Hrvatskoj – Antonija Blaće. Ona će bodriti kandidate na njihovom glazbenom putu, slaviti svaki novi uspjeh zajedno s njima, ali će također biti podrška onima koji će, nažalost, morati napustiti show prije velikog finala.

Od sada, ključnu ulogu u odabiru kandidata imat će gledatelji, koji putem telefonske linije mogu glasati za svog favorita. Glasanje će biti otvoreno nakon što svi kandidati završe svoje izvedbe, a prvi među njima koji će pokušati osvojiti srca gledatelja je - Luka Veljković s pjesmom Dine Merlina, "Hotel Nacional".

Započeo je još jedan krug najgledanijeg glazbenog showa, a voditeljica Antonija Blaće predstavila je žiri, kandidate i objasnila proceduru glasanja.

Huljić o Lukinom nastupu: 'Negdje u recallu sam shvatio da si ti idealni kandidat za pobjedu'

Luka Veljković prvi je od kandidata koji je večeras pokazao svoje glazbeno umijeće, izvodeći pjesmu "Hotel Nacional" od legendarnog Dine Merlina. Luka, kao i uvijek, zrači ambicioznošću i karizmom, a mnoge privlači njegovo samopouzdanje i autentičnost.

"Jedva čekam izaći na stage", rekao je Luka prije nastupa, pa je krenuo. Kao i obično, pjesmu je obogatio plesnim pokretima, a ovoga puta pridružili su mu se i plesači.

Svoju izvedbu obogatio je salsa ritmom, prilagodivši matricu svojoj specifičnoj boji glasa. Žiri je, već prije kraja nastupa, pokazao veliko oduševljenje onime što je ispred njih.

Nakon izvedbe, voditeljica Antonija dočekala je kandidata i odvela ga pred stručni žiri.

Nika Turković ponovno je istaknula kako joj je Luka najdraži kandidat te dodala da od njega nije očekivala manje od savršenstva koje je pokazao. Severina je zaključila: "Ti imaš sve... Ja to volim reći".

Miletić je predložio da treba donijeti malo leda na pozornicu kako se ostali kandidati ne bi opekli od "vrućine koju je donio", složivši se da Luka u sebi nosi nešto posebno. "To publika zna prepoznati, to je najvažnije i ja to vidim".

"Negdje u recallu sam shvatio da si ti idealni kandidat za pobjedu", zaključio je Huljić.

Unatoč problemima koje je imala, Mia je održala svoj nastup: "Ja sam rekla - ovaj nastup kao da je zadnji u život"

Sljedeća u live nastupu bila je Mia Ribić, koja je izrazila svoj strah od komentara Nike Turković prije nastupa. S malo manje entuzijazma od prethodnika, Mia se predstavila pjesmom "Runnin" Naughty Boya i Beyoncé.

"Napredovala si iz emisije u emisiju", rekao je Tonči, dodavši da je teško snaći se u ovakvom natjecanju, pogotovo kada je riječ o izvedbi uživo. Unatoč tome, istaknuo je kako se Mia odlično snašla i kako je njezin nastup bio zadovoljavajući.

Mia je podijelila s žirijem da joj je ujutro bilo zdravstveno loše, ali unatoč tome je skupila snage da se pojavi i da pruži najbolje od sebe, za što su joj gledatelji i žiri pljeskali. "Ti, Mia, u svemu si odlična. Volim tvoju boju glasa, i ja sam za tebe", dodala je Severina.

Miletić se složio da je njezin nastup bio izvrstan, i kako se njezina trema nije primijetila. "Ti si bila jaka kad je bilo teško, i hvala ti - divna si bila", zaključio je Miletić.

Nika Turković, koju je Mia najviše strahovala, također je pohvalila njezin nastup, čime je Mia otišla s pozornice s olakšanjem.

Huljić o Davidovom nastupu: 'Vidimo se u finalu'

Dalje na redu je bio David Amaro koji je priznao da je jedva čekao izaći na stage. Otpjevao je svoju verziju hita Marije Šerifović i Matije Cveka - "Pola Sunca". Emotivnu izvedbu obogatio je svojim širokim rasponom glasa, pokazujući veliko samopouzdanje na pozornici.

Antonija Blaće ga je odmah po završetku pitala: "Pa Davide, kako ti to pjevaš, ovo je bilo savršeno", izražavajući svoje oduševljenje, dok je publika odmah nakon toga zapljeskala.

Filip Miletić mu je rekao: "Nakon ovoga imaš poziv od Marije Šerifović da pjevaš s njom", izrazivši svoje oduševljenje, a zatim je dodao: "Samo nemoj postati pretenciozan".

"Po meni je ovo bolje nego original, i kompaktnije", primijetila je Severina, dodavši: "Imaš odličan vokal, savršeno barataš s njim, ja sam oduševljena, ne znam što bih rekla".

"Iznio si pjesmu kao da je tvoja", dodala je Nika, a Huljić se jednoglasno složio: "Top".

Prije nego što je glasanje započelo, Huljić je predvidio da je Davidu mjesto u finalu, rekavši: "Vidimo se u finalu", a publika je zapljeskala.

Hoće li mu to biti dovoljno za prolazak u finale, vidjet ćemo po završetku emisije, a nakon reklama na red dolazi Natalia Filimone Kević Zandamela.

Anatalia se ne vidi kao pobjednica: 'Ima puno boljih kandidata od mene'

Sljedeća na redu bila je Anatalia Filimore. "Nesigurna sam oko svog glasa jer mislim da je moj glas preobičan u odnosu na onaj kakav ima konkurencija", rekla je skromna Anatalia, dodajući da se ne vidi kao pobjednica jer misli da ima puno boljih kandidata.

"Malo sam nesigurna i bojim se komentara Tončija Huljića", izjavila je, pa je započela s izvedbom pjesme "Girl on Fire" Alicie Keys.

"Sljedeći put kad staneš na pozornicu, nećeš reći da su drugi bolji od tebe", poručila joj je Severina prilikom završetka nastupa, naglašavajući da je ona posebna.

Nika se složila sa Severinom, rekavši joj da je ipak bila više samouvjerena nego prethodno, te da je nastup odradila vrhunski.

Moderni Elvis oduševio je sve prisutne! 'Naš šou je najgledaniji upravo zbog ljudi poput tebe'

Toni Peruško odveo je šou u sasvim drugom smjeru. Njegov autentičan glas oduševio je gledatelje i žiri izvodeći svevremenski hit "Creedence Clearwater Revival - Travelin' Band".

U pravom rock 'n' roll stilu Toni je pokupio sve najbolje reakcije, a po završetku izvedbe gledatelji u publici su klicali "Toni, Toni, Toni...".

Severinu je glazba toliko ponijela da je čak i zaplesala, a Antonija Blaće se složila da je ovo bilo nešto izvanredno. Nika ga je upitala kako je naučio tako dobro plesati, a usporedili su ga i s modernim Elvisom.

"Hvala ti što si u ovom šou", rekao je Tonči, pa nadodao: "Naš šou je najgledaniji upravo zbog ljudi poput tebe, tebe i preostalih 11 kandidata - hvala ti na tome."

"Ja ne znam kako će ta publika glasati", nadodao je Tonči, pritom misleći da su kandidati toliko dobri da se gledatelji neće moći odlučiti koga poslati u finale.

Ipak, publika će na kraju emisije morati poslati dvoje od njih kući, a preostalih 10 u finale, a u kojoj će se skupini naći sljedeća kandidatkinja Hana Ivković, vidjet ćemo uskoro.

Hana je prava 'cura iz susjedstva', a do ove faze natjecanja je došla kroz 'suze, krv i znoj'

Hana Ivković, zadnji put je imala problema pri nastupu, a sa svojom ekipom se kasnije vratila kako bi ponovile neuspjelu izvedbu. Ipak, iz te grupe nitko osim nje nije prošao dalje, a Hana je tom prilikom izrazila da joj je užasno krivo i da se osjeća odgovornom za problem koji je nastao.

Sada je priznala kako joj je najveći strah za današnji nastup da će se rasplakati kao što je i zadnji put, a odabrala je emotivnu pjesmu "Hurt" vokalno izuzetno zahtjevne Christine Aguilere.

Antonija joj je nakon nastupa veselo prišla, pa je potom smirila jer je bila pod vidnom tremom. "Užasno teška pjesma, ovo je bilo savršeno", rekao je Miletić, pa ju je upitao zašto ga se boji. Hana, koja je istaknula da joj se noge tresu od treme, nije mu znala dati odgovor, a on je zaključio da je bila super i da nema razloga za tremu.

"Ti si do finala došla kroz krv, znoj i suze... Ali zasluženo si došla", rekao je Tonči, pa nadodao da izuzetno cijeni pjevačice poput nje. "Ti si cura iz susjedstva."

Severina je istaknula njenu sposobnost da ih svaki put oduševi svojom emocijom, a "ovu pjesmu sa 17 godina ne može otpjevati bilo tko."

"Ti si moje najveće iznenađenje i ja navijam za tebe. Jako mi je drago da si tu", zaključila je Nika, priznavši da se zbog njezine pjesme večeras prvi put naježila.

Hana se povukla s pozornice, a sljedeća nam dolazi Andrea Jelonjić.

Andrea je vrlo samopouzdana, a za Severinu je i pobjednica!

Sljedeća na redu je simpatična Andrea Jelonjić, koja se glazbom počela baviti u karanteni, a prema onome što je do sad pokazala - vrlo je uspješna! Za danas je pripremila pjesmu "Molitva" od Parnog Valjka.

Po završetku nastupa Antonija je primijetila da je Andrea bila vrlo sigurna u svoju izvedbu, pa je pohvalila njezin stav i pristup. Tonči je također pohvalio njezin stav i rekao da on nadomješta sve eventualne nedostatke u njezinom nastupu. Ponovio je da je izuzetno teško u live izvedbi napraviti savršen nastup, ali je ona uspjela održati potrebnu kvalitetu.

Severina je pohvalila njezin odabir pjesme, pa rekla: "Za mene si ti pobjednica, nisi imala nikakve dvojbe, sve ti je teklo kao 'mlijeko' - ti možeš sve, imaš odličan stav, super pjevaš."

Nika je rekla da je pjesma odlična, kao što je i Andrea odlična pjevačica, ali da možda njezin glazbeni odabir nije uspio do kraja pokazati njezinu autentičnost.

Gledatelji su joj potom zapljeskali, a sljedeći kandidat Ivan Vidović polako se priprema za svojih 5 minuta na stageu.