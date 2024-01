Pravobraniteljica oštro osudila Milanovićev istup o Habijanu: 'U pitanje je doveo ustavne kategorije'

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić u ponedjeljak je reagirala na izjave predsjednika Zorana Milanovića o navodnoj seksualnoj orijentaciji ministra gospodarstva i održivog razvoja Damira Habijana.

"Seksualna orijentacija u domeni je nečije privatnosti i o njenom eventualnom javnom deklariranju odlučuje isključivo osoba o kojoj se radi. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova osuđuje iznošenje i komentiranje u javnom prostoru informacija o navodnoj seksualnoj orijentaciji druge osobe ili osoba ukoliko se sama osoba ili osobe prethodno nisu javno deklarirale o istoj i uz dodatan uvjet ukoliko iznošenje tih informacija nije u opravdanom osobitom javnom interesu", navodi se u reakciji iz ureda pravobraniteljice.

Nastavlja da je to ima dodatni značaj ako te informacije iznose i komentiraju osobe koje obnašaju javne funkcije i koje bi svojim ponašanjem i komunikacijom trebale predstavljati odraz društvene odgovornosti jer postavljaju standarde javne komunikacije.

"I dužne/i su i svojim ponašanjem i svojim izjavama biti primjer drugima. U konkretnom slučaju - ne samo da se navedenom neprimjerenom i proizvoljnom izjavom promiče opravdanost nepoštivanja nečijeg prava na privatnost i intimu, već se istom dodatno otvara prostor jačanju atmosfere nepovjerenja kod dijela građanstva u svezi sa ostvarenjem tog istog prava na privatnost, ali i ravnopravnost, koje jamče ne samo nacionalni, već i međunarodni pravni akti", stoji u reakciji pravobraniteljice.

Pravobraniteljica ukazuje na činjenicu da je značajan dio javnosti i medija osudio navedeni čin zbog njegovih učinaka koji prekoračuju političke granice te grubo zalaze u sferu obiteljskog života.

"Ustav Republike Hrvatske u čl. 35. svakome jamči štovanje i pravnu zaštitu osobnog i obiteljskog života te dostojanstva. U čl.37. Ustav svakome jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. S obzirom na to da su ovom slučaju navedene ustavne kategorije dovedene u pitanje, Pravobraniteljica je od Agencije za zaštitu osobnih podataka zatražila stručno mišljenje iz aspekta zaštite osobnih podataka koje je ista dužna dati, u pravilu, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva" stoji u priopćenju iz ureda Višnje Ljubičić.

Podsjetimo Milanović je, odgovarajući na pitanje o objavi bivšeg ministra Darka Milinovića o Habijanu, izjavio: "To su pitanja osobne intime, nekakvih osobnih opredijeljena i zadatosti, jel netko gej il nije ili šta je. Htio ga je kaštigati zato što je gej. U tim stvarima ne sudjelujem. Pa Habijan je gej. Pa to je kako da kažem… Nije čovjek u ormaru, živi normalan život. Novi francuski premijer je gej. Ako ti je jedina odlika da si gej to nije dovoljno, to ne znači ništa, ali ako želiš da se to zna, i da imaš pride, da imaš kolonu ponosa, okej".

