PERFORMANS SINIŠE LABROVIĆA Pred muzejom skinuo majicu, svukao hlače i poručio 'Predsjedniče, možete me poljubiti u guzicu'

Konceptualni hrvatski umjetnik Siniša Labrović u ovim trenucima izvodi najnoviji performans od naslovom "Poštovani gospodine predsjedniče, možete me poljubiti u guzicu". Labrović je od 18 do 20 sati stajao spuštenih hlača ispred Muzeja grada Zagreba čekajući predsjednika, kao metaforu i simbol države, svih njenih dužnosnika i institucija, da zajedno izvedu performans. Sve je to i uvod u festival Perforacije, a Labrović sutra ima novu akciju "Umjetnik pljuje na Hrvatsko društvo likovnih umjetnika" jer mu nisu dali termin za performans o predsjedniku