Predsjednik HND-a: 'Plenković već godinama ima ambiciju da bude glavni urednik svih medija'

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) danas je upozorilo kako Vlada ustraje na uvođenju novog kaznenog djela koje se odnosi na neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje ocijenivši to zakonom opasnih namjera i udarom na novinarsku profesiju i javni interes.

Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a u uvodu je rekao:

"Vlada pritom ustraje na donošenju Zakona opasnih namjera i mogu kazati da je ovo najveći čin agresije na novinarsku profesiju i javni interes u jednom duljem periodu. Nema opravdavanja za donošenje ovog zakona, a HND se ne može kupiti činjenicom da netko donosi izuzetak tako da oni koji obavljaju novinarski posao budu izuzeti od kaznenog progona. Naravno da bi svi građani trebali biti ravnopravni pred zakonom i nema toga zbog čega bismo pristali na ovako sraman prijedlog, kazao je Zovko i dodao kako vladajući, ako žele nekoga sankcionirati zbog curenja informacija, mogu i po postojećim pravilima, propisima i zakonima to učiniti."

Zakonski prijedlog udar je na slobodu govora i slobodu prenošenja informacija te podriva demokratske temelje, jer javnost ima pravo i mora biti obaviještena o postupcima koje vode državna tijela, a što će im ovaj zakon onemogućiti.

"Oni će nas (novinare) izuzeti od kaznene odgovornosti, ali će istovremeno sankcionirati one koji bi dali informacije od javnog interesa. Ovim zakonskim rješenjem će se kontaminirati područje oko novinara i neće se više nitko usuditi obratiti medijima", rekao je Zovko, a za Plenkovića poručio:

"On već godinama ima ambiciju da bude glavni urednik svih medija", kazao je Zovko dodavši i kako "Vlada primjenjuje zloglasnu Staljinovu – nema informacija nema problema."

Rekao je da HND odbacuje ovaj prijedlog.

"To je i poruka svim zviždačima da budu tihi, kao u neka stara olovna vremena. Pozivam i građane da ozbiljno shvate ovaj problem i naš apel jer svatko se može u određenoj situaciji naći na meti represivnog aparata, dodao je Zovko i kazao kako HND nastavlja sa svojim aktivnostima po ovom pitanju, najavivši i mogućnost prosvjeda, te će o svemu obavijestiti i relevantne međunarodne institucije."

Potpredsjednik HND-a Drago Hedl istaknuo je kako se ovim zakonom nastoji što više suziti mogućnost novinarima da u svojim istraživanjima koriste podatke koje dobivaju od onih koji bi sada bili sankcionirani ako ti podaci cure.

"Novinarima će biti onemogućeno doći do podataka u realnom vremenu. Bojim se da će primjenom novog zakona, koji je jako rigorozan, izvori jako paziti što će reći novinaru", rekao je potpredsjednik HND-a i novinar Telegrama Drago Hedl.

Glavna tajnica HND-a Melisa Skender kazala je kako se prijedlog novog zakona pojavio nakon što je premijer Plenković, nakon poruka Uskokovih optuženika u kojima su se pojavili inicijali AP, odlučio izmijeniti zakon i uvesti novo kazneno djelo za curenje informacija.

"Kazne za to djelo, prema ovome prijedlogu, su do tri godine zatvora za odavanje sadržaja dokaznih i izvidnih radnji iz faze postupka koja je nejavna, kazala je Skender i dodala kako je indikativno da je od najave premijere do same saborske procedure donošenja zakona prošlo manje od godinu dana. Skender je naglasila kako u HND ustraju u tome da se u zakon unese izuzeće kada je riječ o otkrivanju podataka koji su u interesu javnosti."

