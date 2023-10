SoMo Borac powered by Httpool, koji se ove godine održava 11. godinu za redom, pozicionirao se kao događaj koji okuplja digitalnu zajednicu i nagrađuje najbolje radove digitalne industrije. Po prvi put događaj će se odvijati u formatu cjelodnevne konferencije koja će okupiti brojne stručnjake iz područja digitalnog marketinga.

Veliko ime iz svijeta medija zasigurno je Francesco Cancellato, glavni urednik internetskog časopisa Fanpage.it i član upravnog odbora Europskog centra za novinarstvo koji će održati predavanje “Slučaj Fanpage i novina u eri algoritama”.

Nadaleko je poznat kao značajna osoba u području internetskog novinarstva, a kao glavni urednik Fanpage.it, jedne od vodećih internetskih novina, dosljedno pokazuje svoje iznimne liderske vještine i uredničku kompetenciju. Kao bivši glavni urednik portala Linkiesta.it, Francesco je odigrao ključnu ulogu u krojenju smjera publikacije i povećanju njezina dosega, učvrstivši svoju poziciju pouzdanog izvora vijesti i informacija za milijune čitatelja. Autor je i nekoliko naslova poput “Factor G. Why the Germans are right", "Neither exploited nor big boys. Solving the generational question to save Italy” i “Il Muro. 15 stories from the end of the cold war”.

Kao predavač na 11. izdanju SoMo Borca, publici će se predstaviti i Nico Wüst iz jedne od najznačajnijih brending agencija u Europi, STRICHPUNKT, sa sjedištem u Stuttgartu, ukojoj radi kao voditelj dizajn odjela te je odgovoran za daljnji razvoj dizajna i strategije u projektima brendiranja. Tijekom svoje karijere bio je zaposlen u MetaDesignu u Berlinu i Lost Boysu u Amsterdamu, a 2005. godine došao je u STRICHPUNKT agenciju. Kao kreativni direktor i voditelj strategija bio je odgovoran za brending projekte najvećih kompanija, Audija, DFB-a, DHL-a i Commerzbanka.Osim što uspješno radi na projektima brendinga za klijente, predaje strategiju dizajna na akademiji za primijenjenu umjetnost, HTWG Konstanz.

STRICHPUNKT je jedna od vodećih agencija za dizajn i brendiranje iz Njemačke. Imaju urede u Stuttgartu, Berlinu i Šangaju, a rade za klijente Audi, Deutsche Post DHL Group, Otto Group i Porsche, kao i za azijski brend električnih automobila, Weltmeister. U svom predavanju “Oblikovanje robnih marki u digitalnom dobu”, 17.11. Nico će se osvrnuti na razvoj digitalnih proizvoda i dijelova sadržaja koji slijede različite ciljeve i načela od izgradnje i upravljanja brendovima.

SoMo Borac najvažnija je nagrada za digitalne radove u regiji koja se dodjeljuje jedanaestu godinu zaredom, a suorganizator ovog događaja je i Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI). Konkurencija je iz godine u godinu sve jača, a stručni žiri sve brojniji. Nagrade se dodjeljuju u dva streama - SoMo Media koji okuplja digitalne izdavače iz najvažnijih regionalnih medija te SoMo Advertising koji okuplja zajednicu digitalnih marketingaša iz cijele regije.

