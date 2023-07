Prekinut štrajk Cesta Šibenik. Sindikati zadovoljni, radnici kreću s pripremama, a u srijedu na poslu

Radnici tvrtke Ceste Šibenik d.o.o. i šibensko-kninski župan Marko Jelić potpisali su u utorak sporazum kojim se nakon tri tjedna privremeno prekida štrajk stotinjak radnika županijske tvrtke i počinju pregovori o novom Kolektivnom ugovoru.

Sporni Pravilnik o radu i Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova se povlači i stavlja u mirovanje, a u međuvremenu će se primjenjivati postojeći kolektivni ugovor, koji je na snazi do 31. listopada.

„Ugovorne strane su suglasne da se pravilnici stave u stanje mirovanja, a sindikat se obvezuje da će do 31. srpnja dostaviti svoj prijedlog vrednovanja učinkovitosti rada radnika, to je ono što je bilo sporno“, rekao je nakon današnjeg sastanka s Jelićem predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel.

Štrajk se prekida do 30. rujna, dokad se očekuje da će kolektivni ugovor biti zaključen. Također je dogovoreno da će se do 14. srpnja donijeti protokol o načinu vođenja kolektivnih pregovora te da će do istog datuma biti dogovoreni modaliteti isplate plaća radnicima za vrijeme štrajka.

„Postignuto je ono zbog čega smo bili u štrajku i mislim da možemo biti zadovoljni“, kazao je Novosel.

Jelić je pak ocijenio kako su došli do kompromisa, a radničke plaće i prava nikad nisu ni bili upitni.

„Mislim da smo sporazumom dali prostora da vi kao radnici zajedno s nama predložite nekakav modalitet koji smatrate najboljim za mjerenje učinkovitosti rada. Dobit ćete sedam posto veće plaće, što smo govorili od samog početka“, poručio je radnicima Jelić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Radnici Ceste Šibenik već će danas organizirati podizanje mosta u Tisnom i ostale pripremne radnje kako bi s redovnim aktivnostima mogli početi u srijedu.

Budućnost direktora tvrtke Roberta Miljkovića, čiju su smjenu radnici tražili, nije bila tema današnjih razgovora.

„Mi samo želimo da sve bude po zakonu, a nakon današnjih razgovora sa županom mislim da našem direktoru možemo poručiti – a sad, adio“, izjavio je novinarima predsjednik Radničkog vijeća Zoran Palinić.

POGLEDAJTE VIDEO: Štrajkaši u Cestama Šibenik: 'Problem su obračun plaće i novi pravilnik koji direktor gura mimo svih pravila'