superstar Prekrasna Sara pjeva za Bebeka, zaručena je za poznatog glumca i tvrdi: 'Ne odustajem od glazbe'

Na audiciji je pjevala i pjesmu glazbenika Gibonnija 'Ako me nosiš na duši' te kaže kako ju je duboko proživjela.Za prijavu ju je nagovorila prijateljica iako ona sama nije bila sigurna u to no, u jedno jest sigurna