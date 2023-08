Premijer Andrej Plenković dao je za magazin Pogled Novog lista intervju u kojem je između ostalog prokomentirao mogućnost smanjivanja mjera potpore Vlade građanima na jesen, porez na ekstraprofite i porez na nekretnine, ali i aferu plin za jedan cent. Nije dakako ni zaboravio spomenuti predsjednika RH.

Što se tiče mjera Vlade navodi kako su u fazi u kojoj prate u kojoj mjeri će se normalizirati odnosi na tržištu energenata. "Mjere za plin na snazi su do travnja 2024., a za električnu energiju će se donositi ponovno najesen. Usto, mjerama Vlade i dalje držimo cijene naftnih derivata ispod tržišne razine. Građani mogu biti sigurni da će i dalje imati mirnu jesen i zimu u pogledu cijene energenata. Vodite računa da imamo još sredstava na prihodovnoj strani s osnove dodatnog poreza na dobit, koje ćemo do zadnjeg centa distribuirati građanima kojima je to potrebno", rekao je.

O ekstraprofitu kaže: "Porez na ekstraprofit ispunio je svoju svrhu u ovoj godini". S druge strane, porez na nekretnine ne planira uvoditi. "U ovom mandatu ga neće biti, jer nije niti bio dio programa Vlade", rekao je.

Upitan je u nekom trenutku o aferi "plin za jedan cent", no tu se osvrće na sve ono što je Vlada, kako kaže, napravila da bi građani dobili plin po reguliranoj cijeni. Nastavlja i o štrajku u pravosuđu te razornom nevremenu. Ipak, rekao je u nekom trenutku: "Situaciju oko viškova plina sagledavamo, a najvažnije je da je Uredba izmijenjena i da u pogledu cijene struje i plina navedena tema za građane nema nikakav učinak".

Po pitanju Zorana Milanovića prozvao ga je kada je upitan oko izvanredne sjednice Sabora. Osvrnuo se na činjenicu da se predsjednik nije pojavio. "Pitanje treba postaviti predlagatelju – predsjedniku RH - gdje je on bio i zašto nije došao kad je već sazvao sjednicu? Rezime te sjednice je ionako jasan: oporba u ništa, a predsjednik se u potpunosti razotkrio da je na strani oporbe kao sudionik njihovih političkih aktivnosti", kaže.

Što se tiče kuršlusa oko odabira šefa VSOA-e, između ostalog rekao je: "Prije par tjedana gledali smo blesimetar poslanicu o VSOA-i. Sad Milanović tvrdi da je VSOA 'manje važna organizacija od drugih vojnih imenovanja'. Zanimljiv obrat predsjednika koji je Vladu optuživao za kršenje Ustava i uzurpiranje institucija, a sada blokira imenovanje ravnatelja VSOA-e te šalje ružne i prijeteće poruke časnicima Hrvatske vojske. Bilo bi dobro da i oni o tome vode računa".

Istaknuo je i kako je riječ o "predsjedniku koji ne poštuje Dan državnosti i ne čestita ga građanima, predsjednik koji na svoju sramotu godinu i pol dana zagovora proruske stavove. Kada je ulovljen kako potajno, bez najave na Hvar dovodi predsjednika Republike Srpske, posegnuo je za besprizornim napadom na policiju".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cijeli intervju pročitajte na stranicama Vlade.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li ovo biti najslabije posjećena Oluja? Gradonačelnik Knina: 'Bit će manje ljudi. Neki bi mogli odustati od dolaska'