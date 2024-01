Preminuo je Mladen Brižić, legendarni bas klape Intrade: 'Obitelj, pjesma i šala nosile su ga kroz život'

Mladen Brižić, član klape Intrade preminuo je nakon kratke i teške bolesti. Bio je član klape Intrade od njezinog osnutka 1985. godine. Njegova neraskidiva veza s klapskom pjesmom krenula je i ranije, bio je član Zadarskih madrigalista i klapa Školjić, Maraska i Ankora.

"Obitelj, pjesma i šala, sve to isprepleteno, nosilo je našeg Mladena kroz život. Prekratak a bogat, ispunjen svime što je volio i čemu se predavao do kraja. Voljeli su svi i njega, onako velikog, duhovitog, razgovorljivog, posebno zanimljivog kad bi pričao po svome, preškim govorom. I s onim širokim i zaraznim osmijehom, zezanjem najviše na vlastiti račun, dobroćudnošću i dobrotom. Pjesmu je prosipao gdje god i kad god je za to bila prilika. Jer mu je to bio gušt, jer će pivati, govorio je, dok god bude mogao", riječi su Dubravke Mezić, autorice Intradine monografije.

U prvim godinama svojih nastupa s klapom Intrade redovito je nastupao na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu gdje je ovjenčan i dvjema nagradama. Kao dragovoljac Domovinskog rata, od listopada 1991. godine bio je član Otočkog bataljuna

Prekretnica u karijeri klape i Mladena kao njihovog basa bio je nastup 2006. godine na splitskom stadionu Poljud gdje su na klapskom spektaklu "Ne damo te pismo naša" oduševili prepuni stadion i zakoračili na novu stepenicu svoje karijere. Taj im je nastup preko noći promijenio karijere.

