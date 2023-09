Mladi dalmatinski liječnik Krešimir Crnogaća preminuo je nakon kratke i teške bolesti u dobi od 39 godina. "Bolest je bila iznenadna, opaka i brza", napisao je njegov kolega i jedan od najpoznatijih ortopeda prof.dr.sc. Mislav Jelić na svom Facebooku.

Inače specijalist ortoped na Klinici za ortopediju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Crnogaća je bolovao od karcinoma gušterače, a dijagnozu je dobio prije samo dva mjeseca. Od trenutka kad je saznao s čime se bori bio je pozitivan i vedar, a želja za oporavkom je bila jača od svega.

Sin je poznatog šibenskog umirovljenog doktora veterine Davora Crnogaće. Preminuo je u bolnici u Šibeniku u naručju svoje zaručnice i držeći majku za ruku. Zaručnica, koja je inače anesteziologinja, u objavi na društvenim mrežama opisala je njegove zadnje trenutke, ali i otkrila da je ogorčena na dio svojih kolega "koji nisu pokazali razumijevanje da mu umanje bol".

"O neznanje, kako si veliko. Moj Krešo je trebao mirno zaspati, a par minute pred smrt gledao joj je u oči i uznemirio se, prestrašio se, bio nemiran, osjetio je kraj, a to se nije trebalo dogoditi", napisala je na svom Facebooku.

"Pišem ovo radi njega, radi svih naših umirućih pacijenata, radi naših obitelji, muževa, djece, prijatelja i nas koji ćemo isto jednog dana umrijeti", dodala je. Sve to to objavila, kako kaže, da ju dežurni liječnici te večeri nikad ne zaborave i da ih lice njezina zaručnica prati do kraja života.

Njegovi najbliži, ali i svi oni koji su ga poznavali i poštovali na posljednji su ga počinak ispratili u njegovom rodnom Šibeniku.

Koliko je bio profesionalan u svom poslu dokazuju i dirljive riječi kojima se od njega opraštaju kolege, među njima i Jelić. Upoznao ga je 2010. na intervjuu za specijalizaciju, a Krešimirov duh i osobnost tada su ga na prvu osvojili.

"Svi smo zapamtili njegov ulazak u sobu za intervjue, tipičan Krešin ulazak. Prvo glava, onda brzi pogled lijevo pa desno pa zvonki i nasmiješeni 'Dobar dan' sa šibenskim naglaskom", prisjetio se. Iz preminulog Krešimira tada je počela prštati energija, a cijela se soba napunila pozitivnim nabojem.

"Snažan duh, snažan pozitivan stav, snažna energija. Jednostavno Krešo", opisuje ga Jelić.

Na Klinici je bio vječni šaljivdžija koji je raznim prenkovima stalno nasmijavao kolege.

"Sjećamo se dopisa iz Uprave kojim se obavještavaju djelatnici Klinike da se zbog preopterećenosti gradskih službi moramo rasporediti za čišćenje snijega oko Klinike", prisjetio se jedne takve neslane šale Jelić. A bilo ih je mnogo pa je tako primjerice zbog čestih ozljeda hrvatskih skijaša u Austriji, napravio dopis kako HZZO nudi ortopedima besplatno skijanje ako će svaki dan nakon skijanja na određenom skijalištu imati sat vremena ambulantu.

Oni koji su ga imali priliku upoznati pamtit će ga kao velikog profesionalca i kvalitetnog ortopeda, ali i po njegovoj neizmjernoj ljudskoj toplini i savršenoj radnoj etici.

Nikad nikome nije rekao ne, nije mu bilo teško uskočiti u pomoć kolegama. Puno se puta znalo događati da je imao punu salu nakon dežurstva, a kolege su redovito slušale njegovo "buden ja".

Iza njega je ostala velika praznina, poručuje Jelić. "Gdje god je, siguran sam da ih je već sve osvojio na isti način kako je osvojio sve nas ovdje. Siguran sam također da tamo već traže lopate za čišćenje snijega. A i siguran sam da su svi već čuli njegov 'buden ja'", zaključio je u opširnoj objavi koju je posvetio prerano izgubljenom kolegi.

Njegovim odlaskom šokiran je i nekadašnji hrvatski košarkaš Mladen Cetinja koji je također bio na sprovodu. Za njega je Crnogaća bio "veliki čovjek čije je ime duboko utkano u zdravstveni sustav", a puno puta su se sretali u neformalnim razgovorima o sportu i drugim temama pa i televizijskim emisijama.

"Dragi Krešo počivaj u miru, hvala ti na tvojoj dobroti i svemu što si nam dao", emotivno se od njega oprostio.