POBIJEDILI ENGLESKU U POLUFINALU Prije 5 godina Hrvatska je gorjela! Mandžukić u 109. minuti, odojak pred hotelom, suze Vatrenih. Prisjetite ...

Pet godina, toliko je prošlo od možda i najveće pobjede Vatrenih u povijesti hrvatskog nogometa. Zlatko Dalić na to je prvenstvo prvo u skupini redom pobjeđivao Nigeriju, Argentinu i Island. Osminu finala i četvrtfinale smo na penale dobili Dance pa Ruse, a onda je uslijedilo polufinale protiv Engleske. I krenulo je loše, Kieran Trippier odmah je u petoj minuti utakmice zabio za vodstvo Engleske. Na semaforu su vodili sve do 68 minute kada je Šime Vrsaljko ubacio, a Ivan Perišić kung-fu potezom zabio. Otišlo se u produžetke, a onda u 109. minuti, Perišić glavom ubacuje u šesnaesterac gdje se Mandžukić iz ničega pojavio i matirao Pickforda. Suigrači su pohitali za njim i zatrpali ga svojim tijelima, skupa s jednim bespomoćnim fotografom kojeg su pomeli u slavlju. No to nije bilo ništa u usporedbi s onim nakon zadnjeg sučeva zvižduka. Oni hrvatski igrači koji su još mogli trčati ponovno su jurnuli prema navijačima zamijenivši umor čistim adrenalinom. Hrvatska je doslovno tada krenula gorjeti. Slavilo se, trgovi su gorjeli, baklje se palile. U velikoj fotogaleriji prisjetite se najboljih trenutaka s utakmice, tko je sve bio na njoj, ali i kako je izgledalo slavlje diljem Lijepe naše.