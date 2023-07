Prije mjesec i pol dana udrugu Kas uništena u apokaliptičnoj poplavi: 'Očajni smo, nitko ne popravlja nasip'

Bilo je nešto prije osam sati ujutro kada je 19. srpnja popustio nasip Save u Galdovu u Sisku i u pola sata rijeka je potopila prostor konjičke "Udruge Kas".

Kamp, koji je na svega oko 200 metara od nasipa, zaplivao je u vodi koja je na pojedinim dijelovima dosezala i šest metara. Tog dana naši su reporteri u živo svjedočili kataklizmi, kroz konjički kamp moglo se ići samo čamcima iz kojeg se rukom mogao dosegnuti košarkaški koš. To su bili prizori kataklizme u jutru kad je sve u kampu uništeno.

Riječ je o mjestu gdje se rehabilitira 65 djece te sedmero odraslih s poteškoćama i invaliditetom, konje su tog jutra uspjeli spasiti, ali oprema, hrana za konje i mnogo toga nepovratno je uništeno.

HGSS-ovci i pripadnici Hrvatskih voda tog su dana stigli s pumpama, postavili su zečji nasip, pomagali su dovesti stanje pod kontrolu, ali ljudi koji rade u Udruzi Kas već tad su bili na rubu očaja: "Nikad nije bilo ovako. Nakon potresa bile su napukline na nasipu pa se nakon većih kiša znalo dogoditi izlijevanje, voda bi doprla do pojedinih objekata, ali nikad nas nije ovako potopilo da sve pliva. Udruga djeluje u starim montažnim kućama, sad su one u potpunosti natopljene. Mislim da je bolje krenuti sve iz početka, ali otkud više snage i sredstva“, rekla nam je ranije predsjednica udruge Alenka Berendika.

Kako je danas?

Ako je suditi po riječima Udruge Kas, ništa se nije pomaknulo s mrtve toče, nasip nitko ne sanira.

"Kad se dogodila poplava, sve se obećavalo. Da će popraviti nasip. Ali Hrvatske vode nisu počele s radovima sanacije privremenog nasipa, da ne spominjemo da nisu sanirali niti ograde koje su uništili pa ne može svoje konje niti vratiti. Bili smo strpljivi, ali sada više nema smisla", govori nam Anita Trstenjak iz "Udruge Kas".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kaže, neposredno nakon poplave govorili su im da je previše vlažno, sad su počeli godišnji, ljeto je već tu.

Ali naša sugovornica primjećuje: "Kad će početi s poslom, ako ne sad. Mi moramo početi vraćati konje i početi s terapijama, mi imamo ugovore i europske projekte kojima smo vezani i koje moramo ispoštovati. Ali ne možemo čekati da se sve sanira jer ćemo morati početi vraćati novce".

Foto: Igor Šoban/Pixsell Igor Šoban/Pixsell

U međuvremenu su i djeca s poteškoćama u razvoju bez terapije.

"Možete li zamisliti dijete s autizmom koji je došao do jedne faze oporavka, a sada mjesec i pol dana nema terapije. On je opet na početku. Mi ne možemo čekati, a bojim se da će jesen donijeti nove poplave", u očaju nam kaže Anita Trstenjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kaže, roditelji djece zovu, pitaju kad će moći nastaviti terapije. "To su i djeca koja imaju i mišićne spazme, njihovo je opće stanje sad lošije. Neki na našim terapijama nisu imali napredak u fizičkom stanju, ali im se opće psihičko stanje popravljalo. To su i crtanje na konjima, igre s didaktičkim igrama na konjima, druženje. Toga više nema za tu djecu", ističe naša sugovornica.

Dodaje da su i konji ugroženi, privremeno su ih premjestili u Topolovec, no i tamo ima problema.

"Konji nam otamo bježe, prekjučer su dva puta probili ogradu. I ljudi im prilaze jer misle da su to terapijski konji i da im mogu prići, ali tome nije tako. Treba znati prići konju, a i oni ne poznaju ljude. Moglo bi se nešto loše dogoditi, bojimo se. Također, ljudi ih hrane, daju im kockice šećera, a oni to ne jedu. To je zastarjela prehrana koju mi nemamo i to nije dobro za konje", niže probleme u koma su.

A onda tu si i projekti na kojima rade i za koje su dobili europske novce. Ako se ne provedu, morat će ih vratiti natrag.

"Imaju za nas strpljenja, ali neće imati dovijeka. Mi smo vraćeni na početne postavke od prije 21 godinu kada smo osnovani. Muka nam je i zato što je voda potpuno potopila štale na 10 dana, a na osam dana pod vodom su bile prostorije s našom dokumentacijom. Mi podliježemo reviziji, moramo pravdati potrošeni novac, pokazati račune, a sve to bilo je pod vodom osam dana...", govori o tome koliko je situacija loša.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zato kaže da ne mogu više slušati obećanja da će početi sanirati probijeni nasip i da će sve biti u redu, jer jednostavno ne vide da itko išta radi.

Naša sugovornica kaže da je Stožer civilne zaštite zaista napravio sve što su mogli, ali da iz Hrvatskih voda nitko ne reagira, iako ih zovu. Kaže da je to igra preseljavanja, tvrdnje da su ljudi na godišnjem odmoru.

Foto: Igor Šoban/Pixsell Igor Šoban/Pixsell

"Ako pustimo da se ništa ne događa, udrugu ćemo moći zatvoriti. Svi će ostati bez terapijskog jahanja, 65 korisnika od koji je 47 djece", govori nam Anita Trstenjak.

O svemu smo pitali i Hrvatske vode, lija voditeljica Vodnogospodarske ispostave za mali sliv Banovina, Sisak, kaže: "Hrvatske vode nakon poplave površina konjičke udruge Kas planiraju u sljedećih 10-tak dana izvršiti popravak srušenih ograda zbog pumpanja i ravnanje terena na lokacijama mjera obrane od poplava. Na lokaciji oštećenja privremenog nasipa od box barijera potrebno je prvo detektirati gdje izlazi cijev koja je pukla i koja je njezina namjena, kako bi mogli odrediti način sanacije privremenog nasipa ako se za to ukaže potreba. Obnova lijevoobalnog savskog nasipa oštećenog u potresa je u tijeku i završetak sanacije očekujemo početkom rujna 2023. godine te će se tada stvoriti uvjeti i za uklanjanje privremenog nasipa od box barijera kod udruge Kas."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Anita Trstenjak kaže da Hrvatske vode već duže vrijeme saniraju nasip.

"On je propao za vrijeme petrinjskog potresa, nastale su velike raspukline i morali su ga srušiti. Izgradili su privremeni nasip od box barijera no nakon svake veće kiše, imali bi popravu u udruzi. Lani su dodatno učvrstili box barijere, ali ne sve i na dijelu koji nije uvršćen došlo je do prodora vode prije mjesec i pol dana", kaže Anita Trstenjak.

POGLEDAJTE I VIDEO Na mjestu smo gdje se probio nasip Save: 'Iz čamca rukom možemo do košarkaškog koša, voda je i 6 metara'