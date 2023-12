Prije nego se zaputite, prvo provjerite! Ovo je radno vrijeme trgovina na blagdan svetog Stjepana

Blagdan je svetog Stjepana Prvomučenika koji uvijek pada odmah dan nakon Božića.

Kako su prethodnih godina dućani i trgovački centri znali otvarati svoja vrata danas, nakon blagdana, odlučili smo provjeriti kakvo je njihovo radno vrijeme. Ipak, s obzirom na Novi Zakon o trgovini, danas će raditi tek pokoji dućan i to se uglavnom odnosi na one na otocima.

KONZUM - Trgovine na blagdan Svetog Stjepana neće raditi.

KAUFLAND - Trgovine su zatvorene na blagdan Svetog Stjepana.

LIDL - Trgovine neće raditi na blagdan Svetog Stjepana.

SPAR i INTERSPAR - Sve SPAR i INTERSPAR trgovine bit će zatvorene na blagdan Svetog Stjepana, 26. prosinca.

PLODINE - Na blagdan Svetog Stjepana su zatvoreni.

KTC - Ne rade na blagdan Svetog Stjepana.

STUDENAC - Neće raditi za blagdan Svetog Stjepana 26. prosinca, osim trgovine na Lastovu, Pjevor 12/1, Mljetu, Polače 21 i Ubliju, I. Gundulića 30 do 14 sati. Trgovine u Kampu Stobreč do 18 sati te trgovine u Karlobagu, Uskočka 2 do 21 sat. Točno radno vrijeme svih trgovina pogledajte OVDJE.

DM - Sve dm trgovine su zatvorene na blagdan Svetog Stjepana.

MÜLLER - Ne radi na blagdan Svetog Stjepana.

BIPA - Sve BIPA poslovnice bit će zatvorene na blagdan Svetog Stjepana.

Svi trgovački centri diljem Hrvatske neće biti otvoreni danas.

