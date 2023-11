Prije par mjeseci Stanko je naručio mineralnu u restoranu. Poslužili su mu nešto što mu je spalilo utrobu

Od jučer društvene mreže bruje o navodnim trovanjima nakon konzumiranja gaziranih pića jednog poznatog proizvođača. Policija je potvrdila da je prije tri dana dobila dojavu da je jednoj osobi pozlilo nakon ispijanja bezalkoholnog piša u jednom ugostiteljskom objektu u Rijeci nakon čega je prevezena u riječki KBC. Iz bolnice su nam rekli da su zaprimili osobu kod koje sumnjaju na kemijsku ozljedu jednjaka te da je pacijent sada stabilno.

A prije gotovo mjesec dana RTL Danas donio je priču o Stanku Lakoviću iz Pule koji je skoro umro nakon što je prije nekoliko mjeseci popio gutljaj mineralne vode.

Naime, bračni par iz Pule sjeo je na ručak u jednom riječkom restoranu, a piće im je stiglo prije jela u bočicama.

"Čim sam stavio u usta, momentalno sam ispljunuo sve i meni su usta izgorjela! I iz restorana su me nakon možda pola minute, minute poslali van", ispričao je za naše kamere.

Djelatnici su pozvali Hitnu pomoć koja ga je odvela. Nakon prve, lažne sumnje na alergiju, liječnici su dali dijagnozu što je popio. "Neko korozivno sredstvo, neka kiselina. Meni je par kapi prošlo dole po jednjaku i to mi je u biti spalilo jednjak. Da sam popio više, ne bi me bilo tu", saznao je to Stanko od liječnika.

Ne zna kako je kemikalija završila u bočici pa na njihovu stolu. Kaže, kada ga je odvozila Hitna ispred restorana, supruga se vratila unutra.

"Nisu joj htjeli dati ni bocu ni čašu nego su samo iz frižidera izvadili drugu bocu da može slikati što je pio, koja vrsta pića. Kad je tražila račun, na računu je bilo samo meso koje smo naručili. Supruga je zvala policiju, policija nije htjela van izaći, znači, ako bude zvala hitna će izaći, ako ne nemaju što izlazit", rekao je Puljanin.

Pokazao je i fotografije s posljedicama i ranama po ustima i jeziku. Vlasnik restorana koji se nije htio snimati, a telefonski nam je potvrdio da su uz jelo naručili dvije mineralne vode s okusom, ali nije znao objasniti zbog čega one nisu prikazane na računu koji im je izdan.

Slučaj je na Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci. "Spisi Državnog odvjetništva za vrijeme provođenja izvida i drugih radnji do donošenja odluke o prijavi, smatraju se tajnima", poručili su u dopisu.

