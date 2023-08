Prije svih saznaj - sve! Uz Voyo ćeš omiljene RTL-ove showove i serije gledati prije prikazivanja na TV-u

Voyo je nova RTL-ova streaming platforma koja donosi pravu revoluciju na našem tržištu. Uz Voyo, ove ćeš jeseni moći gledati nove epizode 24 sata prije prikazivanja na RTL-u pa tako i znati pobjednike showova koje pratiš. Uz to, Voyo će se gledati bez reklama, a tu je još i preko 10.000 sati raznih sadržaja tako da svi mogu pronaći nešto za sebe.



Što Voyo nudi i zašto je revolucionaran?



Zamisli kako napeto očekuješ pobjednika SuperStara ili 'Večere za 5 na selu' ili te baš zanima svađa ili zaplet u omiljenoj seriji? Ne trebaš više čekati, zapravo ti treba Voyo. Voyo je nova streaming platforma RTL-a na kojoj ćeš sve nove epizode RTL-ovih showova i serija moći gledati 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Uz to, novi će te sadržaj čekati svakog tjedna, a uživati i gledati možeš na svim pametnim uređajima, uključujući Samsung i LG TV. Reklamama smo na Voyu reklu 'zbogom' pa se s njima nećeš morati gnjaviti. Uz to, sve RTL-ove kanale moći ćeš pratiti uživo, a cijena je ista kao za PLAY Premium. RTL-ov novi sadržaj uključuje novu seriju 'San snova', novu sezonu svima drage 'Ljubavi na selu', novi glazbeni spektakl 'Superstar', novu sezonu showa 'Život na vagi', nove epizode 'Večere za 5 na selu'...

Foto: RTL RTL



Nova serija 'San snova'



Nova RTL-ova serija 'San snova' kreće s prikazivanjem ove jeseni, a snimanje je u punom jeku. U glumačkoj ekipi se nalaze legende poput Slavena Knezovića koji je utjelovio glavu obitelji Romić, Antu. Uz Slavena, u novoj seriji glume brojne zvijezde poput Emira Hadžihafizbegovića, Žarka Radića, Ivane Krizmanić, Andrijane Vicković, Tee Šimić te Marka Braića. Jedva čekamo!

Foto: RTL RTL

Glazbeni spektakl 'Superstar'



Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković spremno su dočekali audicije i točno znaju što žele od kandidata. Na ovom raskošnom televizijskom spektaklu vrijedno radi više od 100 ljudi, a snimanja se odvijaju u dva studija. 'Superstar' donosi natjecateljima priliku da osvoje 50 tisuća eura i ostvare svoje snove. Zabava je zagarantirana.



Nova sezona 'Ljubavi na selu'



Svima dragi RTL-ov show 'Ljubav je na selu' nastavlja spajati usamljena srca, a tko će to sve sreću potražiti na livadama i poljima gledat ćeš prije svih uz Voyo.



Nova sezona 'Život na vagi'



RTL-ov show 'Život na vagi' doslovno mijenja živote natjecatelja, a jedva čekamo vidjeti tko će uspjeti skinuti višak kilograma i promijeniti svoje navike.

Foto: RTL RTL

Nova sezona 'Večere za 5 na selu'



Omiljeni kulinarski show vraća se na TV, a tko će osvojiti najviše bodova, tko će davati niske ocjene ili kalkulirati uz Voyo znat ćeš prvi i uživati dok se susjeda pita kakva će to večera biti poslužena u petak.