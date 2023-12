Prijovićka i dalje na 'repeatu' kod Hrvata! Ipak, u TOP 5 našla su se i dva svjetska hita

Hrvati vole raznovrsnu glazbu, na to smo već doista naučeni. Prijovićka je napunila 5 Arena, Merlin će danas i četvrtu, ali ne smijemo zaboraviti ni da je Bryan Adams u srijedu doveo 10 tisuća ljudi u zagrebačku Arenu.

No, što Hrvati najviše ustvari slušaju? Prema najnovijoj Billboardovoj ljestvici ne biste vjerovali, ali u prvih 5 pjesama smjestile su se dvije strane. Riječ je o starim klasicima, božićnim pjesmama od Mariah Carey i njezin hit "All I Want For Christmas Is You" i grupe Wham! i njihovog hita 'Last Christmas.'

Da, ove dvije pjesme su na 4. i 5. mjestu, a tko je ispred njih? Pjesma 'Dam Dam Dam', Aleksandre Prijović je na prvom mjestu, a iza nje slijedi srpski reper koji je sve više prepoznatljiv mlađoj publici. Riječ je o Desingerici, reperu koji je nedavno u Opatiji na svom koncertu publiku udarao tenisicom. Na trećem mjestu je Prijovićka s pjesmom 'Devet Života'.

Ako ste mislili da je tu kraj Aleksandre Prijović i njezinih 'hitova', u krivu ste. U top 10 smjestile su se još tri njezine pjesme, a tu su i srpski reper Rasta te pjesma 'Ružmarin' od Sanje Vučić i Nuccija.

Od 11. do 20. mjesta našlo se podosta izvođača. Od Jale Brata & Buba Corellija pa do Breskvice, Cobyja i Rouzija, Cunami Flo, ali i Brenda Lee i također jedna od najpoznatijih božićnih pjesama Rockin' Around The Christmas Tree'. Naravno da su tu i dvije pjesme od Aleksandre Prijović, ali ako ste mislili da je to sve - nije.

Još tri njezine pjesme našle su se u TOP 25 - 'Kuća Strave', 'Marš' i 'Legitimno'. I za kraj, na posljednjem 25 mjestu je hrvatski reper iz Trilja, Grše sa svojim hitom 'Mamma Mia' s kojim je dugo držao tron ove ljestvice.

Cijeli popis možete pogledati ovdje.

