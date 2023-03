Primorac:' Obveznice je upisalo preko 43 000 građana. Odaziv je odličan'

Nakon sjednice Vlade, ministri su se obratili medijima.

Prvi je započeo ministar Piletić koji je upitan za ukinutu mjeru roditelj odgojitelj.

"To morate pitati onoga tko je to donio. Ova Vlada dala si je obvezu da će sufinancirati nove dječje vrtiće. U mandatu je Vlade je izgrađeno više od 500 vrtića i smatram da je to jedna od najboljih demografskih mjera", rekao je Piletić te nastavio:

"Vlada čini sve da kroz demografsku politiku obuhvati mjere za cijelu Hrvatsku".

Kada je riječ o socijalno ugroženima, ministar je rekao kako će Vlada kroz socijalne pakete riješiti sve probleme te da će socijalne mjere pomoći predstaviti za dva tjedna.

Što se tiče obveznica, rekao je kako je to ostavio supruzi.

"To je simbolični iznos kako doprinos i dokaz da podržavamo napore Ministarstva financija. Ovom mjerom se svakako pojačava financijska pismenost", zaključio je.

Nakon njega medijima se obratio ministar Primorac.

Do jučer u 8 sati trajao je upis u obveznice koje je upisalo preko 43 000 građana, a upisali su oko 1,3 milijarde eura.

Biti će otvoren javni poziv za institucionalne investitore od 500 milijuna eura.

"Drago mi je što je u tržište kapitala osviještena važnost konzultacija s članovima obitelji. Mi smo to i svojim primjerom pokazali. Konzultirali smo se sa ženama. Mi smo mislili o ženama prilikom strukturiranja ovog izdanja pa ćete vidjeti da je datum na dan žena. 8. ožujka i ovo izdanje želim posvetiti svim ženama", te nastavio:

"Žena drži tri kraja u kući, negdje i četiri. One su uvijek multifunkcionalne, imaju višestruku ulogu koju treba čuvati i osigurati im preduvjete da pomire privatni i poslovni život na čemu Vlada radi i to će nastaviti raditi. Obitelj je temelj i toga moramo biti svjesni te u kontekstu financijske pismenosti to i pokazati."

U petak će se znati kamatna stopa institucionalnih izdanja obveznica.

"Možda razmislimo u budućnosti uvesti papirnati oblik obveznica građanima za uspomenu", dodao je.

Spomenuo je kako su obveznice pitanje tržišta kapitala, a ne Vladina kampanja.

"Ovo ne vidim kao politički projekt, nego odluka da omogućimo građanima jedno izdanje gdje će moći svoju štednju koja je u bankama po niskim kamatnim stopama plasirati po nešto većim stopama te financijski potaknuti pismenost, to su bili naši ciljevi" rekao je Primorac.

Dotaknuo se tema pomoći najugroženijima.

"Od 1. travnja je cilj osigurati prihvatljive cijene energije, radimo kontinuirano kako bi smanjili visine trošarina, a paketi će biti isplaćeni kao potpora onim najugroženijima", spomenuo je.

"Sve cijene energije treba spustiti na one koje su bile prisutne prije krize ali to nije moguće. Tako smo pakete mjere uskladili s mogućnostima", zaključio je.

