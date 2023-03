Građani pokupovali milijardu eura obveznica, ministar trlja ruke: 'Imaju vremena još danas i sutra'

Ministar financija Marko Primorac u utorak je dao izjavu za medije te se osvrnuo na BDP, narodne obveznice i najavljena poskupljenja.

Potvrdio je kako je upis obveznica prešao milijardu eura, ali da građani imaju pravo upisa. "Radi se o vrlo uspješnom projektu koji je zaživio, interes građana je dobar. Građani imaju još danas i sutra mogućnost upisa obveznica", rekao je.

Ako dinamika upisa obveznica danas i sutra bude na razini dosadašnje, Primorac procjenjuje da će se "moći praktički upisati sve ono što su građani odlučili upisati".

Donijeti će se odluka o proširenju alokacije, a nakon što se završi upis za građane, 3. ožujka biti će otvoren i upis za institucionalne investitore.

"Na tom upisu ćemo ponuditi vjerojatno 500 milijuna eura za upis i institucionalnim investitorima, povrh onog što će upisati naši građani", rekao je Primorac.

Sredstva prikupljena izdanjem ove obveznice većinom će se koristiti za podešavanje strukture javnog duga, s ciljem prije svega dugoročne održivosti ali i dugoročnog troška zaduživanja, koji bi se ovim zaduživanjem trebao minimizirati.

Ministar se također osvrnuo i na najavljena poskupljenja, poručujući da građani imaju izbor.

"Čuli smo, u nekoliko navrata je bilo riječi o tome, ministar Filipović je zadužen za to i on komunicira sa svima koji su najavili ta poskupljenja. Trenutno ne vidim razloge, argumente za neka poskupljenja jer dolazi do smanjenja energenata i ostalih inputa, ne znam čime bi se to opravdalo", kazao je Primorac.