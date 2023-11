Pripuz odgovorio Grmoji: Uvaženi zastupniče, želim vas podsjetiti na nekoliko stvari...'

Predsjednik Nadzornog odbora C.I.O.S. Grupe Petar Pripuz u priopćenju je reagirao na prošlotjedne izjave saborskog zastupnika Nikole Grmoja o uhićenju Zorana Pripuza u USKOK-ovoj akciji.

Na konferenciji za medije Grmoja je Petra Pripuza nazvao otpadnom mafijom.

"Kad sam na jednoj televiziji rekao da je Petar Pripuz otpadna mafija on me tužio. Ja sam presuđen s 9000 kuna kazne. Treba propitati Pripuza. Treba propitati poslovanje te dvojice koji su povezani i s otpadnim biznisom. Ne smije se događati to da naše pravosuđe na ovakvim situacijama lovi samo takve ljude nego i na pitanju gospodarskog kriminala", kazao je prošlog tjedna, no Pripuz mu je odlučio odgovoriti.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Nastavno na Vaše prošlotjedne neutemeljene, zlonamjerno konstruirane i usmjerene, pomalo konfuzne, ali zasigurno diskriminatorne i u konačnici, posebno za jednoga zastupnika u strukturi zakonodavne vlasti - nedopustive izjave koje ste putem medija uputili cjelokupnoj hrvatskoj javnosti upravo iz Hrvatskoga sabora, a u kojima me izričito spominjete, u obvezi sam na iste reagirati.

Ponajprije izražavam podršku Vašim nastojanjima i angažmanu koji je usmjeren u opravdani javni interes i društveni boljitak, kako se od Vas, hrvatskoga zastupnika i u skladu s Ustavom, očekuje. Unatoč presudi koju i sami spominjete, a kojom je potvrđeno da ste me neutemeljeno, iz samo Vama poznatih razloga svrstavali u kontekst 'otpadne mafije', Vi i dalje ustrajete u etiketiranju i kreiranju javnoga linča, aktualno insinuirajući na pripadnost 'društvenim anomalijama' i pozivajući doslovce na, kako kažete – lov 'takvih ljudi'. Vrijeme kada se 'lovilo' samo na temelju prozivanja i etiketiranja od strane raznih političkih aktera, uvaženi zastupniče, stvar je prošlog i svršenog vremena.

Stoga, što se tiče Vaših nastupa u kojima naglašavate glagol 'loviti' želim Vas podsjetiti da je za vrijeme dok je Vaša stranka participirala u izvršnoj vlasti tijekom 2016. i 2017. godine, nada mnom osobno proveden porezni nadzor kojim je utvrđeno kako su sva moja primanja legalna te da ista, zakonito ostvarena, značajno nadmašuju rashode (što je razvidno iz zapisnika Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Službe za nadzor, Odjela za otkrivanje poreznih kaznenih djela, klasa: UP/I-215-02/15-01/14 iz svibnja 2016.).

Nažalost, u tom sam razdoblju bio spektakularno lišen slobode zbog navodnog ostvarenja značajnog iznosa nepripadne imovinske koristi, a za što se nakon više od šest godina istrage ispostavilo da za takvo što nije bilo dokaza, zbog čega je i sam USKOK obustavio postupak te isto potvrdio Rješenjem od 16. svibnja 2023. godine. Naime, iako učestalo prozivate institucije, u ovom Vas slučaju želim podsjetiti da je upravo Vaša stranka (tada) bila dio izvršne vlasti pa je za očekivati kako 'tadašnji lov' na Petra Pripuza nećete osporavati neučinkovitošću institucija.

Nadalje, želim Vas podsjetiti da se, osim nada mnom, i nad CIOS grupom nadzori provode kontinuirano, na zakonit te propisan način, a ni u kojem ih slučaju ne doživljavamo 'lovom'. Isto tako ističem da CIOS grupacija zapošljava više od 1.100 radnika te da je prošle godine ostvarila gotovo 3 mlrd. kuna, odnosno 400 milijuna eura konsolidiranih prihoda, kao i da uredno podmiruje sve obveze prema zaposlenicima, bankama, dobavljačima i, naravno, državnom i lokalnim proračunima. Tako je za prošlu godinu, uz druga davanja, samo na ime poreza na dobit, kao i poreza na ekstra profit uplaćeno više od 12 milijuna eura, odnosno 90 milijuna kuna u proračun iz kojega i Vi primate plaću.

Kao što je i Sud pravomoćnom presudom, na koju se pozivate, utvrdio da političar, kao javna utjecajna osoba ne može neargumentirano vrijeđati nejavne osobe bez ikakve odgovornosti, cijenjeni zastupniče Grmoja, želim vjerovati da ćete se tih načela u daljnjem djelovanju pridržavati. Dakako, razumijem da politika može biti nemilosrdna, ali kada govorimo o zastupniku u Hrvatskome saboru, tada cilj zaista ne bi smio opravdavati sredstva", stoji u njegovom priopćenju.

