Pripuza u živac pogodila Milanovićeva izjava o Jakuševcu. Odgovorio mu pismom: 'Selektivno amnestirate...'

Vlasnik C.I.O.S. Grupe Petar Pripuz u utorak je uputio otvoreno pismo predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću u kojem mu zamjera da je izravno prozvao privatnike za nastale probleme na odlagalištu Jakuševec, kao i selektivni pristup u komentiranju situacije.

Pripuz u pismu kaže da je predsjednik Milanović "direktno prozvao privatnike za nastale probleme na odlagalištu", te da se osjeća prozvanim i u obvezi je reagirati na njegove izjave, pri čemu je istaknuo da od 2000. sve do današnjeg dana na "kompleksu" Jakuševec izvođenje radova sanacije i održavanja rade privatne tvrtke.

Predsjednik Milanović jučer se osvrnuo na odron otpada na Jakuševcu, istaknuvši da premijer Andrej Plenković mora imati uvid u to jer je "njegov vjerni saveznik Milan Bandić taj kompleks dao na upravljanje privatnicima". "Sad su tamo ozbiljni problemi i Grad Zagreb to ne može sam riješiti. Jer mi smo država vladavine prava. Sklopljeni su nekakvi ugovori, to izgleda kako izgleda, sad primi gradonačelnika i pomozi mu, ali stvarno - ne HDZ-ovskim planovima za Slavoniju - ispraznit ju što prije od ljudi", rekao je Milanović.

Pripuz u pismu, uz ostalo podsjeća da je pokojni gradonačelnik Bandić znatan dio mandata obnašao kao član SDP-a i pri tom uživao Milanovićevu podršku te da su privatne tvrtke iste poslove na Jakuševcu izvršavale i poslije 2009., nakon odlaska Bandića iz SDP-a, a u vremenu kada su skupštinsku većinu, upravljačku strukturu Zagrebačkog holdinga, kao i Nadzorni odbor, činili SDP-ovci koji su potpisali ugovor o građenju i održavanju Jakuševca s privatnim poduzećima, a što tada Milanović nije problematizirao.

"Nejasno je iz kojih pobuda čak i trenutno važeći ugovor, potpisan 2022. od nove gradske vlasti, dovodite u kontekst ili u svezu s 'davanjem poslova' privatnicima od strane pokojnog Bandića. Zbog toga mi se neizbježno nameće zaključak o Vašem selektivnom pristupu koji amnestira određena razdoblja i to u ovisnosti s političkom pripadnošću", piše Pripuz predsjedniku Milanoviću.

Podsjeća da je Zagreb u sličnom problemu bio i 2013. godine kada je tadašnji SDP-ov ministar Mihael Zmajlović, za sve vrste otpada, osim za miješani komunalni, donio odluku o zatvaranju Jakuševca te da unatoč apelima Bandića, u tadašnjoj Vladi u kojoj je Milanović bio premijer - "nije bilo sluha".

Zato, kaže Pripuz, javno podržava zaokret predsjednika Milanovića "u pogledu poticanja suradnje aktualne izvršne nacionalne i gradske vlasti, izražavajući podršku svakoj suradnji s više sluha, koja će, bez obzira na stranačku ili bilo koju drugu pripadnost, rezultirati pozitivnim učincima za sve građane".

