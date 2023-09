Procedura prijema u policiju treba biti kvalitetnija? Slučaj u Osijeku to je samo potvrdio...

Ubojstvo koje se prošlog tjedna dogodilo u Osijeku šokiralo je javnost.

Od prvih informacija da je došlo do samoubojstva 21-godišnje Mihaele B. da bi se na kraju ispostavilo da ju je ubio 27-godišnji policajac.

Mladi život je izgubljen, a mnogi se pitaju je li osječka policija skrivala ovo ubojstvo. Objavile su se i žrtvine poruke s prijateljicom iz kojih se može pomisliti da je muškarac imao opasno ponašanje.

"Te poruke su vrlo značajne. Ključno je pitanje u kakvom je psihičkom stanju bio muškarac i MUP treba preispitati svoje procedure kod prijava novih djelatnika u policiju, moraju se preispitati medicinski testovi koji proizlaze i pri ovom bi se kazneno postupku trebalo obaviti psihijatrijsko vještačenje. Glavno je pitanje sada je li policija pogriješila prilikom prijema ovog policajca. Moguće je i da to nije jedini slučaj, ako im procedure prijama nisu dovoljno kvalitetne. Policajci nose oružje 24 sata, rade u stresnim uvjetima i kontrole njih bi trebale biti puno snažnije", rekao je za RTL Danas odvjetnik Anto Nobilo.

Stoga smo i mi vas pitali u našoj anketi "smatrate li da procedure prijema u policiji trebaju biti kvalitetnije da ne dođe do ovakvih slučajeva?"

Gotovo svi (93 posto) reklo je da bi definitivno trebalo doći do toga jer ovo nije jedini takav slučaj. Tek šest posto kaže da su procedure "kvalitetne i da to ovisi od osobe do osobe."

"Nisam siguran", odgovorilo je jedan posto čitatelja.

U RTL-u Danas je sinoć gostovao i šef osječke policije Ladislav Bece koji je na pitanje "Jesu li odmah pronašli mobitele na mjestu nesreće te jesu li uzimali u obzir poruke koje su bile poslane njoj, odgovorio je:

"U trenutku očevida i nakon njega mi s tim porukama nismo raspolagali, već drugim porukama koje nisu upućivale na motiv za ubojstvo. Prema informacijama koje mi imamo oni su u nekoj vezi oko mjesec dana. Djevojka je nekoliko puta dolazila kod njega u stan. On je radio na porti policije do 18 sati. Tu je večer došao kući i ona kod njega.Taj dan je zadužio futrolu za pištolj koja se stavlja na nogu. On je pokazivao taj pištolj i futrolu i pretpostavljamo da je stavljao na sebe. Vjerojatno je u jednom trenutku došlo do ispaljenja jer vjerojatno nije s njim znao rukovoditi."

Poruke danas kreće istraživati i DORH.

U našoj novoj anketi pitamo vas oko rukometaša Denisa Buntića i njegova nasilja nad ženom. U pritvor neće ići nego mu je zabranjen prilazak supruzi Klari na udaljenosti manjoj od 100 metara. Isto tako svaki dan mora se javljati u Policijsku upravu Ljubuški: