‘Dosje Jarak’ novi je dokumentarni serijal koji otvara najteže zločine hrvatske povijesti. Autorski ga potpisuju prekaljeni novinar i reporter Andrija Jarak, koji je preuzeo voditeljsku ulogu, i iskusno RTL-ovo lice Dario Todorović kao scenarist i redatelj.

Jedinstvenim autorskim pristupom, dosad neviđen i kompleksan serijal true crime žanra donosi novu perspektivu i informacije o najbrutalnijim zločinima koji su promijenili Hrvatsku. Jarak je o dramatičnim događajima izvještavao uživo, a danas s vremenskim odmakom traži konačne odgovore i slaže slagalicu brutalnih zločina.

Tijekom 14 mjeseci koliko je dugo projekt u izradi, mala, ali uigrana RTL-ova ekipa pregledala je stotine sati arhivskog materijala te su pročitali tisuće stranica sudskih spisa. Radni dan im je znao trajati i po 12 sati, a tijekom snimanja su se susretali sa svakakvim situacijama. Rad na ovom projektu za Jarka je bio najkompleksniji izazov s kojim se suočio u ovom poslu. Povezuje ozbiljno novinarstvo, intrigantne teme i misterij stvarnog zločina.

"Sve do jednog slučaja sam pratio i izvještavao o njima s mjesta događaja, u realnom vremenu i trenutku. Imati priliku obraditi ih s vremenskim odmakom, vrhunskim sugovornicima, ovako dubinski daje osjećaj velikog zadovoljstva koje će, nadam se, imati i gledatelji kada nas budu pratili", poručuje reporter koji je postao sinonim za izvještavanja o crnoj kronici.

U serijalu donose puno novih detalja i svjedočanstva. O svom pokojnom ocu pred RTL-ovim kamerama govori Sara Pukanić, njegova sestra, ali i ljudi koji su u to vrijeme u državi bili na visokim funkcijama. U prvoj epizodi Jarak će pokazati i skuter kojim je aktiviran eksploziv kojim je ubijen Ivo Pukanić. Ideja za realiziranje dokumentarnih filmova duže se vrijeme kuhala kod Darija Todorovića, a kad je u cijelu priču ušao Jarak značilo je to samo jedno – gledatelji će prvi put u Hrvatskoj dobiti dosad neviđeni format i vrhunski televizijski proizvod rađen po najvišim produkcijskim standardima.

"Znao sam da je Andrija poznati novinar, a tek kad sam krenuo raditi s njim sam vidio da sam ga možda i potcijenio. Nisam dobro procijenio koliko poštovanje izaziva kod ljudi. Čak i kad su trebali pričati o najtraumatičnijim događajima iz života, Andrija je taj koji kod njih izaziva povjerenje jer znaju da neće držati figu u džepu i da od svega neće napraviti jeftini senzacionalizam", poručio je Todorović.

Prva sezona serijala donosi četiri epizode koje redom tematiziraju ubojstva Ive Pukanića i Nike Franjića, zatim ubojstvo Ivane Hodak te masakr Ivana Koradea.

“Imali smo puno posla, a družili smo se možda i preintenzivno”, priznao je kroz smijeh Todorović.

A onda je krenulo pravo kreativno ludilo.

"Svi smo se razletjeli na sve strane jer je to doista strašno puno posla. Što se istraživačkog dijela tiče, to su posjeti sudovima, uvidi u spis, telefonski razgovori s ogromnim brojem potencijalnih sugovornika, odvjetnika, kriminalista, pa čak i kriminalaca. Guglanje, provjeravanje informacija, gledanje postojećih video materijala, razgovor s kolegama, traženje materijala diljem Balkana", otkrila nam je istraživačka novinarka Marijana Čikić koja je uz Jarka i Todorovića jedna od jakih snaga ‘Dosjea Jarak’.

Uslijedilo je i traženje lokacija za snimanje intervjua pa pregledi terena. Tijekom rada na projektu nijedan dan im nije izgledao isto, priznaju nam članovi ove ekipe RTL-ovih genijalaca. Od snimanja do montaže i terena, najmanje su vremena zapravo provodili u redakciji, a dosta su radili I kod kuće.

"Ja bih, recimo, došla doma sa suda s isprintanih 900 stranica spisa koje bih čitala, podcrtavala, izvlačila danima. Uvijek te strah da ne propustiš nešto važno. Ali, ono što je meni bilo važno je da sam morala sve to imati u glavi, moralo mi je sjesti tako da mogu suvereno baratati svim tim informacijama", objašnjava Čikić.

Nakon istraživanja i snimanja, dani u montaži bi trajali po 8 ili 10 sati, ali zahvaljujući Ivani Rogić koja je ‘Dosje Jarak’ spojila u jednu cjelinu sve je bilo lakše.

"Način na koji ona barata slikom, pričom, cjelinom vrijedno je i stvarno divljenja. Snimanja s Perom, Lutvom, Rudijem uvijek su zabavna. Strašno puno opreme i posla, ali i zabave. Lakše ti prođe tih 12 sati na gotovo 40 stupnjeva kad si s njima", prisjeća se Čikić.

Serijal donosi emotivne ispovijesti sugovornika koji su na ovaj ili onaj način izravno pogođeni tragedijama koje obrađuju. S nekim je od početka bila "pjesma", neki su ih iznenadili i odmah rekli da žele sudjelovati u projektu. Bilo je i onih do kojih su pokušavali doći na sve načine kako bi čuli i njihovu stranu priče, ali bezuspješno.

“Primjerice, Milenko Kuzmanović. To je čovjek kojem se također sudilo kao članu kriminalne skupine koja je ubila Pukanića i Franjića. Čovjeka je sud u Beogradu oslobodio svake krivnje, ali ne i povezanosti s ostalima koji su osuđeni. I u potrazi za informacijama, detaljima, ljudima, naletjela sam na članke o 'heroju Milenku' koji je spasio gospođu Milicu i njezina dva sina. Uz to se još bavi očuvanjem tradicije i vodi neko folklorno društvo u Beogradu. Bila sam sigurna da je riječ o nekom drugom čovjeku istog imena, ali na kraju – to je bio isti Milenko koji je stupce crne kronike zamijenio onima iz kulture i vijesti", prepričava nam Čikić.

Isprva ih, kaže, čak nije ni odbio. Tražio je da razmisli o svemu, ali se onda prestao javljati. Ranije je bio uhićen u Hrvatskoj s bratićima Matanić i Slobodanom Đurovićem osuđenima za sudjelovanje u ubojstvu Pukanića pa je jasno da bi sigurno imao puno za reći o svemu.

Možda najzanimljiviji protagonist, otkriva Čikić, je Stanko Cane Subotić kojeg je Pukanić u Nacionalu naveo kao vođu balkanske duhanske mafije.

"Čovjek je redom tužio sve koji su se drznuli nazvati ga tako jer on sebe smatra poslovnim čovjekom. Uistinu, čovjek ima samo u Srbiji registrirane tri firme. Nekoliko ih ima i po drugim europskim zemljama. Ali, zanimljivo niti jedna tvrtka nema web stranicu niti kontakt podatke. Mi smo redom zvali ovlaštene osobe, prema sudskim registrima, slali mailove, zvali sve njegove odvjetnike koji su ga ikad zastupali u raznim zemljama, zvali smo mu čak i nećaka i rodbinu, ali čovjek jednostavno ne želi da dođemo do njega. Jasno je to iz reakcije njegovih odvjetnika", prepričava istraživačka novinarka.

Kada bi ih nazvali i objasnili na čemu rade, odvjetnici bi prvo rekli da će provjeriti sa Subotićem i povratno se javiti. Unutar pola sata uslijedila bi poruka "kao po šabloni" da ga više ne zastupaju. "To je nešto što su nam mogli reći odmah u razgovoru, ali očito je to nečija poruka", ističe Čikić.

Atentatu na Ivu Pukanića, u kojem je ubijen i njegov suradnik Niko Franjić, posvetili su prve dvije epizode budući da je toliko detalja u priči koji ne bi stali u samo 60 minuta.

"Moj glavni motiv bila je činjenica da se preko tog ubojstva, tog zvjerskog zločina, prošlo nekako usput, kao ‘dogodilo se’. Ključno je pitanje tko je okrenuo glavu u sigurnosnom sustavu zemlje. Pet ubojica, međunarodnih kriminalaca tri su mjeseca pratili Pukanića I bili u Zagrebu. Ali netko je okrenuo glavu, ili u službama ili u vrhu države", objasnio je Jarak netom nakon projekcije gostujući u RTL Direktu.

Prva im je epizoda istovremeno bila najizazovnija jer su tek postavljali neke stvari i uhodavali se, ali i najlakša jer su još bili svježi. Snimali su ju na lokacijama u Zagrebu, Velikoj Gorici I Bošnjacima odakle je Franjić. Izazovno je bilo i doći na uvid u spis slučaja Pukanić. Dovezen je u referadu Županijskog suda u kolicima i imao je devet takozvanih tomova. Svaki je bio visok otprilike 30-40 cm što predstavlja nekoliko tisuća stranica u svakom.

"Sama presuda bila je ispisana na 170 stranica. I sad dođete tamo, u sobicu dva sa dva, s vama je gospođa iz referade, imate stolnu lampicu i navali. Samo da prolistaš sve, bez da čitaš, trebaju ti tjedni. Danima sam odlazila ondje, savladala tehniku brzog čitanja i skenirala si sve što sam mislila da je važno", govori nam.

Najemotivnije je tijekom rada na prvoj epizodi doživjela snimanje Sare Pukanić, kćeri poginulog novinara i urednika te Antuna Franjića, brata Nike Franjića koji je u atentatu poginuo kao kolateralna žrtva.

"Sara je imala 17 godina kad joj je ubijen otac i kroz razgovor s njom shvatila sam da je neke dijelove tog samog čina potisnula. Ona nije znala tko je tko u toj kriminalnoj hijerarhiji. Ispitivala me tko je gdje stajao, tko je dovezao bombu, što su ostali radili. Tek sad je, nakon 15 godina, bila spremna čuti te detalje", prisjeća se novinarka koja je na RTL-u već 13 godina.

Snimanje Antuna Franjića bilo je emotivno iz drugog razloga.

"Niko je bio njegov mlađi brat. Jako su se voljeli i kad ispred sebe imate vrijednog, poštenog čovjeka iz Slavonije, koji se cijelo vrijeme trudi ostati jak, a knedla mu stoji u grlu i na sve moguće načine je stišće da se ne rasplače pred kamerom, onda zapravo vas rasplače", priznala nam je.

Iako se čini da Jarka ni jedna situacija ne može iznenaditi niti uzdrmati, Todoroviću se tijekom snimanja jedna situacija posebno urezala u pamćenje.

“U emotivnom intervjuu s čovjekom koji je izgubio dijete, ono najvrjednije na svijetu, vidio sam da je i Andriji Jarku krenula suza na oko. Reporter koji je uvijek profesionalan i staložen i u najstresnijim i najtežim situacijama, pokazao je kako nije od kamena. U mojim očima to je veliki plus", prepričava.

Svo troje godinama rade u novinarstvu i tijekom karijera susretali su se s teškim temama. No slučaj Pukanić za njih je posebno izazovan budući da je riječ o "jednom od njih", čovjeku iz iste profesije.

"Postoje ti neki događaji za koje svatko od nas zna gdje smo bili kad su se dogodili. Oni stariji pamte kad je umro Tito, sjećamo se svi gdje smo gledali kad smo Nijemce pobijedili 1998., a vjerujem da se svi sjećaju ovog ubojstva. Nismo ni prije ni kasnije imali nešto ovakvo", kazao je Dario Todorović.

Događaj je to koji je bio izuzetno šokantan svim novinarima, ali i slučaj koji je i dan danas ostao nedorečen.

"Niti 15 godina nakon ubojstva ne znamo tko je naručio ubojstvo Ive Pukanića, ne znamo koji je točno bio motiv ubojstva, ne znamo hoda li naručitelj i dalje slobodno među nama. Nikad se nitko na televiziji nije prihvatio posla da napravi kompletnu priču o tom ubojstvu. Sad mi je jasno i zašto - slučaj je kompliciran, opsežan, puno je tu imena, puno potencijalnih krakova, puno opasnosti u zraku. Nije lako sve to sklopiti u sadržaj koji je gledateljima razumljiv. Baš zato mi je drago da smo ga radili. Sigurno će uzburkati vodu u Hrvatskoj, ali i međunarodnoj javnosti", najavljuje Todorović.

Dana kad su ubijeni Pukanić i suradnik mu Franjić dobro se sjeća i Marijana Čikić.

"Meni su kroz glavu tad proletjele riječi mog oca koji mi je uvijek govorio da, kad već moram biti novinarka, nek pišem za neki agro časopis o pčelama, upravo zbog ovakvih stvari", dodaje Čikić.

Tada je radila u drugoj redakciji, ali sjeća se da su svi bili potreseni.

"Kad se atentat dogodio, natjerao nas je sve da se preispitamo – želimo li živjeti u državi u kojoj je tako nešto moguće ili je svojim radom želimo pokušati promijeniti", ističe.

‘Dosje Jarak’ donosi detalje zamršenih slagalica, a hoće li ih Jarkova ekipa razmrsiti uskoro ćete saznati. Serijal stiže na male ekrane, a oni poručuju - jednostavno ga moraš gledati!

POGLEDAJTE VIDEO: On je najpoznatiji hrvatski reporter. Osoba kojoj vjerujete. On je Andrija Jarak i ovo je njegov true crime serijal