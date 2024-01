Profesor koji se potukao s učenicima neće dobiti otkaz! Odvjetnik: 'To je jedina logična odluka'

Školski odbor odbio je dati suglasnost za otkaz profesoru koji se na nastavi potukao s učenicima u Strojarskoj tehničkoj školi u Zagrebu.

"To je jedina logična odluka, nikakvog razloga nije bilo za otkaz. On je napadnut, branio je svoj život, sramotno da je priveden. Ako su njega priveli, morali su privesti i napadača", rekao nam je njegov odvjetnik Mladen Dragičević.

S tim se slaže i predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić.

"Pokazala se istinitost one narodne poslovice da prvo treba skočiti, pa reći hop. Jasno je bilo da to nije jednostavan slučaj od početka. Kako su se stvari razvijale, vidjelo se da zapravo postoji istina jedne i druge strane i da neće biti lako donijeti odluku o otkazu koja je već najavljena. I ne samo to, nego je blagoslovljena s najvišeg mjesta u obrazovanju", poručio je Stipić.

"Što se tiče samog postupka, on se nije razlikovao od nekog drugog. Zbog dobi kolege, otkazu je morala prethoditi suglasnost radničkog vijećnika u toj školi. Očitovanje našeg sindikalnog povjerenika Stjepana Mudifaja u suradnji sa Sindikatom bilo je takvo da odbija dati suglasnost za otkaz. Kasnije se priča razvijala tako da je sve završilo na jedinom mjestu gdje je trebalo i moralo, a to je školski odbor koji je očito sagledao priču sa svih strana i donio odluku kakvu je donio", objasnio je.

Podsjetimo, nakon objave snimke tučnjave profesor je uhićen te mu je određen istražni zatvor koji je nakon žalbe i ukinut. Policija je objavila da su učenici lakše ozlijeđeni.

Za sukob se doznalo nakon što se u javnosti pojavila skandalozna snimka na kojoj se vidi kako učenik u razredu s mobitelom u rukama dolazi do profesora koji sjedi za svojim stolom. Prilazi profesoru vrlo blizu, a profesor ga pokušava odmaknuti te ga odguruje. Došlo je do hrvanja pred pločom, a u jednom trenutku profesor završava leđima naslonjen na komodu iz koje uzima predmet i njime udara učenika po glavi.

Profesor potom pada na tlo, potom ustaje, a učenik ga odguruje na televizor. Profesor ga ponovo pokušava udariti predmetom te tada prilaze još dvojica učenika koji primaju profesora za ruke. Jedan od njih na profesora gura učenika koji se s njim sukobio.

Potom profesor uzima i drugi predmet te još jednom udara učenika, a tek nakon što se još jedan učenik uključio sukob se smiruje. Dio učenika je sve snimao.

Profesora se tereti za kazneno djelo nanošenja teške tjelesne ozljede u pokušaju, kazneno djelo tjelesne ozljede i dva kaznena djela povrede djetetova prava. Iz škole su poručili da će profesor dobiti otkaz, a nije poznato hoće li biti kakvih sankcija za učenike.

