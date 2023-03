Profesor o stipendiji Milanovićeva sina: 'Tata mu ima plaću od 3555 eura, mama 2169,95 eura...'

Mato Palić, profesor Ustavnog prava na Sveučilištu u Osijeku na Facebooku je komentirao dodjelu stipendije Marku Milanoviću, sinu predsjednika Zorana Milanovića.

Podsjetimo, mlađi sin predsjednika Milanovića dobio je gradsku stipendiju za izvrsnost s obzirom na to da je odličan učenik i srebrom nagrađen hrvač.

Premda predsjednik to osporava, svojedobno je za svoga sina Sanja Musić-Milanović urgirala kako bi se Markove četvorke pretvorile u petice. So bzirom na to da Milanovići mjesečno uprihode 5700 eura, Palić se u objavi zapitao je li moralno da se predsjednikov sin kandidirao za stipendiju i time izgurao nekog drugog.

Naime, Palić je u objavi napisao:

"Tata ima plaću od 3555 eura, a mama 2169,95 eura (plus mjesečni honorar od 1 292,53 eura), imaju oni i dva stana. Jedan vrijedi 252. 836,95 eura, a drugi 159.267,37 (suvlasništvo s trećim osobama). Međutim, imaju oni (suvlasništvo s trećim osobama) i vikendicu koja vrijedi 79.633,69 eura. Ipak i unatoč svemu to nije sve. Uštedilo se i nekih 132.722,81 eura. Povrh toga ti se prijaviš za stipendiju i dobiješ 360 eura mjesečno. Ma daj pet srce malo pametno".