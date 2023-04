a sredina je travnja Proljeće je, a u Dalmaciji malo tko šeće uz more. Razlog? Pa u Šibeniku pada tuča

Prognostičari su najavili niske i temperature i kišu za šibensko područje, pa su Šibenčani to danas i očekivali, no tuči koja je pala jutros nitko se nije nadao. Nebo se u jednom trenutku zacrnilo, i nakon nekoliko minuta je krenula i tuča. Iznenađeni građani počeli su trčati i tražili zaklon, a mnogi automobili su se zaustavili jer je od jake tuče vidljivost bila jako loša. Da, kalendarski je proljeće, ali ono zapravo nikako da dođe. U Dalmaciji se još uvijek nose zimske jakne i kaputi, a umjesto sunca eto - tuče. Pogledajte kako je to jutros izgledalo u Šibeniku...