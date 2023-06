Prometni stručnjak nakon stravične prometne nesreće u Buzinu: Evo koje četiri mjere treba uvesti

Nakon prometne nesreće, koja s, podsjetimo dogodila sinoć oko 22 sata u Buzinu teško su ozlijeđene tri osobe, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

U KBC-u Zagreb pomoć je pružena 45-godišnjaku, u KB-u Dubrava hospitalizirana je 32-godišnjakinja, a u KBC-u Sestre milosrdnice je liječnička pomoć pružena 21-godišnjaku.

Za portal autoportal.hr prometni stručnjak Željko Marušić napisao je koje četiri mjere treba uvesti, a koje prenosimo u cijelosti:

U Kazneni Zakon uvrstiti odredbu Prometni terorizam, za najbrutalnije, izravno pogibeljno kršenje prometnih propisa (iznad odredbe Obijesna vožnja, prema čl. 226 Kaznenog zakona) Kažnjavao bi se izravnim istražnim zatvorom, poništavanjem vozačke dozvole i doživotnom zabranom polaganja vozačkog ispita, trajnim oduzimanjem vozila, kojeg je vozač pretvorio u stroj za ubijanje, bez obzira, neovisno tko je vlasnik. Ako vozač vozila nije vlasnik, trebalo bi podnijeti kaznenu prijavu i protiv vlasnika, zbog neodgovornog raspolaganja vlastitim prometnim sredstvom koje se može pretvoriti u oružje.

Zabraniti i kažnjavati svaku promociju devijantnog i opasnog ponašanja u vožnji, posebice medijsku. Takav je loš i opasan primjer medijski intenzivno promoviran YouTube kanal ‘Zvijezde vrište’, koji je imao niz štetnih i opasnih medijskih ekstenzija na nacionalnoj televiziji. Naime, premda se takve emisije snimaju u koliko-toliko kontroliranim uvjetima, one koji to gledaju i potom žele oponašati svoje ‘idole’, to će, u pravilu motivirati da to naprave u realnom prometu ili u realnim okolnostima, kao jučer na parkiralištu prodajnog centra Supernova u Buzinu, gdje se prije vrištanja čula buka motora i škripa guma, a potom muk.

Treba vratiti odredbu o mladim vozačima, do navršene 24. godine, kojima bi trebalo uvesti ograničenje snage motora vozila, ali na 70 kW (95 KS), a ne na nelogičnu i u EU zakonodavstvu nepostojeću granicu 80 kW (109 KS), kako je bilo prije kod nas. Tada j to bilo napravljeno kako bi se pogodovalo velikom uvozniku, koji je jedini u programu imao velike dizelske limuzine do tog ograničenja (konkretno od 77 kW, odnosno 105 KS). Usto bi za mlade vozače trebalo uvesti i kategoriju ‘privremene vozačke dozvole’, koja bi vrijedila tri godine, odnosno do navršene 24, godine, a poništavala bi se nakon drugog težeg prekršaja ili prve obijesne vožnje. Oni koji tvrde kako je to diskriminacija i nelogično, treba kazati da nije problem u vještini vožnje, nego u obrascu ponašanja mladih vozača, sklonosti iživljavanju, koji se smanjuje odrastanjem. Dakle, ako 40-godišnjak položi vozačku dozvolu, ne bi mu se izdavala privremena, nego trajna.

Policija bi trebala aktivnije i učinkovitije suzbijati opasne i devijantne pojave u prometu, poput sinoćnje dogovorene utrke na parkiralištu šoping centra Supernova u zagrebačkom Buzinu, koja je, očito dogovorena i intenzivno praćena preko društvenih mreža pa su za nju, očito ‘svi znali’ osim policije. Policija ima sve potrebne resurse, sredstva i obvezu u korijenu suzbijati takve pojave, prije nego što se dogodi velika nesreća.