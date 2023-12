Prosvjed na Črnomercu završen. ZET-ovac Tomaševiću: 'Vjerujte mi, bojim se za svoju sigurnost'

U podne je krenuo prosvjed ZET-ovaca na okretištu Črnomerec.

Ondje se na pola sata prekinuo promet autobusa zbog sve učestalijih napada na vozače, kontrolore i drugo prometno osoblje.

Podsjetimo, zadnji napad dogodio se na okretištu Črnomerec prije dva dana.

"Ničim izazvani huligani su bejzbolskim palicama napali vozača i kontrolora otpremnika, prilikom kojeg je vozač zadobio teže fizičke ozljede. Posljednji incident je kap koja je prelila čašu", priopćili su iz ZET-a.

"Zna biti verbalnih napada nakon 21 sat, ali pokušamo koliko toliko to apsorbirati, kroz jedno uho unutra, kroz drugo van. Nije svejedno", rekao mu je jedan vozač pa dodao:

"Radim ovaj posao 13 godina, onako kako je bilo tada i kako je sada… Vjerujte mi bojim se za svoju sigurnost."

Kaže da fizičkih napada na njega nije bilo, ali da stalno im spominju majke, očeve, djecu…

Počela je konferencija:

"Iz kojih razloga smo bili prisiljeni održati ovo zaustavljanje prometa? Vi znate da je sve učestaliji i brutalniji napadi na naše vozače i kontrolore karata. Zadnje se dogodilo prije dva dana ovdje na okretištu, vozač je pretučen, slomljen mu je prst i drugi kolega je dobio batina. Samo ove godine imamo 6 napada koji nisu procesuirani kazneno. Što je nama cilj ovdje? Nama je cilj da pošaljemo poruku javnosti da svi prekršitelji i huligani moraju biti kazneno gonjeni. No, policija ne odrađuje svoj posao kako bi trebala i podnosi prekršajne prijave. Netko tko istuče vozača ili kontrolora plati nekakvu kaznicu i ništa drugo. Tražimo da policija radi svoj posao, da piše kaznene prijave", rekao je ZET-ovac pa dodao:

"Meni je žao po informaciji koju imam, ova trojica koji su nas napali su dobili prekršajne prijave, osim onog koji je udario i policajca, a taj događaj je gori od događaja koji su naši navijači napravili u Grčkoj, a oni su četiri mjeseca tamo."

Obratio se tada i gradonačelnik.

"Jutros sam razgovarao s dva ozlijeđena radnika koji su napadnuti prije dva dana. To je već šesti napad u godinu dana. I radnik Čistoće je napadnut nedavno, nezadovoljni građanin ga je fizički napao s leđa. To je neprihvatljivo. To su ljudi koji nisu otišli na veće plaće u Njemačku, ostali su u Zagrebu da bi građani imali javni prijevoz. Ključno je da se takvi napadi na radnike ZET-a i druge zaposlenike Grada dok obavljaju svoju službenu dužnost tretiraju kao kazneno djelo napada na službenu osobu. Nama su zahtjevi sindikata opravdani i mi ćemo ih ispuniti", rekao je Tomašević.

Kaže da, ako je potrebno, treba i doraditi kazneni zakon.

Rekao je i da će se u najskorije vrijeme povećati broj kamera videonadzora i uvesti u ona vozila gdje ih nema, što je bilo među zahtjevima sindikata. Radnici koji dožive napad dobivat će i psihološku pomoć.

Oko 12:30 završio je polusatni prekid prometa i autobusi su ponovo krenuli s terminala Črnomerec.