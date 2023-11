"Taj dan, 23. listopada 2008., ja sam bio u svom uredu u centru grada, prozori su mi bili otvoreni, vani je bilo toplo. Ja sam čuo eksploziju. Nakon minutu me nazvao Pukijev bliski suradnik Bero Jelinić, čovjek koji danas također vodi Nacional. Rekao mi je da je Puki ubijen. I to me toliko potreslo da sam nakon te informacije prvo sjedio i rekao da to nije moguće", tim se riječima nekadašnji glasnogovornik Vlade i Pukanićev prijatelj Ratko Maček u 'Dosjeu Jarak' prisjetio stravičnog atentata na osnivača Nacionala i njegovog suradnika.

Trenutak je to koji i 15 godina nakon ne boli ništa manje.

Od Berislava Jelinića, današnjeg glavnog urednika Nacionala, saznao je da je eksplodirala bomba kod Pukanićevog auta. Željko Milovanović je nabavio, dovezao i aktivirao bombu na motociklu kojeg je parkirao pored Pukanićevog Lexusa, na parkiralištu ispred tadašnjeg sjedišta Nacionala.

"U tom autu sam ga dva tjedna prije ubojstva vozio ja", prisjetio se. "Zvao me Ratkić: 'Dođi, kupio sam novu pilu. Znaš kakva je? Može se sama parkirati.' Stigao je njegov Lexus", nastavio je.

Trebalo mu je nekoliko minuta da dođe sebi od prvotnog šoka. Kada se malo pribrao prvo je nazvao tadašnjeg premijera Ivu Sanadera.

"Rekao sam mu 'predsjedniče, ubijen je Puki'", ispričao je Andriji Jarku u prvoj epizodi dokumentarnog serijala.

Sanader mu je tada odgovorio da će "ovo završiti makar ne bio više nikad premijer".

Maček nam je priznao da mu je bilo teško gledati prvu epizodu budući da mu je Pukanić bio dobar prijatelj. "Mi nismo nikada zloupotrebljavali to naše prijateljstvo", dodao je.

Ipak, pohvalio je pristup kojim je RTL obradio ovu priču koja je i 15 godina nakon ostala nedovršena i poručio da se 'Dosje Jarak' može svrstati uz bok najboljih svjetskih dokumentarnih ostvarenja.

"Sjajni Andrija Jarak i Dario Todorović su odradili fantastičan produkcijski posao. Postprodukcija u montaži RTL-ovih majstora, bilo je impresivno. Volim dokumentarce, makar se radi i o ovom žanru realnog zločina. Ovo je uz bok najboljih svjetskih dokumentaraca", zaključio je.

Prva epizoda ovog true crime serijala koji obrađuje najteže zločine hrvatske povijesti svoju premijeru na malim ekranima imala je ovoga tjedna. Svi oni koji su ju propustili mogu pogledali reprizu na programu RTL-a večeras od 22:10 ili bilo kada na platformi Voyo.

Druga epizoda također tematizira ubojstva Pukanića i Nike Franjića te više prati krakove koji potencijalno vode do ljudi koji su sudjelovali u organizaciji ubojstva.

"Ako vam se svidjela prva epizoda Dosjea Jarak, sigurni smo da će vam druga biti još bolja. Svi iz tima mislimo tako, a teško je zapravo objasniti zašto. Možda zato što je emotivnija. Možda zbog toga što proziva hrvatskoj javnosti dobro poznata lica koja su mogla imati koristi od Pukanićeva ubojstva. Njegova kći i sestra sigurne su da ga je ubio netko iz Hrvatske. I neće vam biti tako teško u to povjerovati kad pogledate drugu epizodu našeg serijala. Protiv jednog je trebao svjedočiti, za drugog je znao da ima ljubavnicu, a trećem je opasno narušio imidž. Jesu li to bili dovoljni razlozi ili iza svega ipak stoji duhanska mafija?! Gledajte nas u četvrtak u 22:30 i na kraju sami donesite svoj sud kad već institucije sve ove godine nisu pronašle naručitelja ubojstva Ive Pukanića", poručila je istraživačka novinarka Marijana Čikić koja s Andrijom Jarkom i Darijem Todorovićem čini core team koji je radio na ovom dokumentarnom serijalu.

Drugu epizodu na programu RTL-u možete pogledati već idućeg četvrtka u 22:30 sati. Dan ranije bit će dostupna za gledanje na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: S Pukanićem je razgovarao 12 minuta prije atentata: 'Mogao se i morao spriječiti. A ja? Umorio sam se od straha'