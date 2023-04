Gradonačelnik Splita Ivica Puljak izvijestio je u ponedjeljak da ga je Državni inspektorat kaznio sa 100 tisuća kuna zbog ugovora o rekonstrukciji vodovoda i kanalizacije u Vili Dalmaciji, koji, kako tvrdi, nije izradio i potpisao on, nego HDZ, te će o tomu obavijestiti europske institucije

Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević kako obratili su se javnosti.

"Ovo što se događa nama događa se mnogim.ljudima koji nisu umreženi u HDZ. Rješenje državnog Inspektorata je pokušaj da nas eliminira. Ali mi se ne bojimo. Na čelu im je kruha gladan, HDZ-ov uhljeb, on se ovako ponaša prema građanima Hrvatske. Kad smo došli na vlast 2021. U listopadu smo utvrdili da se radi. Naložili da se radovi sve zaustave i povratak u prvobitno stanje. U travnju 2022. Mi dajemo ostavke. Rješenje iz inspekcije stigne nakon dolaska povjerenice. Račun za povrataka u prvobitne stanje placa se za vrijeme povjerenice. Prilikom primopredajne dokumentacije povjerenica je utvrdila je da je sve vraćeno u prvobitno stanje. Da se sumnja u primopredaju. Prije mjesec dana je inspekcija napisala da se ne izvode radovi, a mene kažnjavaju sa 100 tisuća kuna", kazao je Puljak.

"Piše da se kazna izriče da se spriječi nastavak radova, a sama inspektorica je rekla da se radovi ne rade, a ima informaciju da su završeni prije godinu dana. Ovo je tipični primjer zastrašivanja i pritiska da nas se eliminira s političkog života Republike Hrvatske i pozivam nadležne da ukinu ovo rješenje jer ako se to ne dogodi niti jedan gradonačelnik nikad više neće moći preuzeti vlast jer svi mogu biti kažnjeni za ono što nisu napravili već za ono što su napravili njihovi prethodnici", kazao je.

Pozvao je također nadležne da kažu koliko je ovakvih kazni izrečeno i koliko su ih državni službenici naplatili iz svog džepa.

"Podnesena je krivična tužba za istu tu stvar. Ne samo da mi to nismo radili, mi kad smo vidjeli da se takve stvari rade mi smo to zaustavili i naložili povratak u prvobitno stanje, po našim saznanjima to se i dogodilo i ti se radovi više ne izvode", odgovorio je Puljak na pitanje novinara.

"Inspekcija je praktički utvrdila da ja ništa nisam napravio, da su sve napravili prethodnici, za ništa nisam odgovoran a meni ide kazna. Svatko može podnijeti prijavu protiv bilo koga ali kad se sagledaju činjenice ona se mora ili odbaciti ili poništiti", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Taj problem da nije bilo građevinske je uzrokovalo zaustavljanje radova i izdavanje građevinske dozvole je u tijeku i kada se izda nastavit će se raditi. To je procedura koja ide svojim tijekom", govori Puljak.

"Molim Vas da vam objasnim, jer izgleda ne znate kako građevinska inspekcija radi. Ako je građevinska inspekcija prvi put izašla 10.2., napravila zapisnik, zatvorila gradilište i još nije donijela rješenje, ponovno je izašla 14.2.iduće godine, u tom razdoblju postupano je na temelju naredbe čuvara prirode sukladno zakonu o zaštiti prirode da se sve mora vratiti u prvobitno stanje. Vode se dva paralelna postupka jedan sukladno zakonu o zaštiti prirode. Ključno je da ovjeravanje računa nakon što su radovi vraćeni u prvobitno stanje, ovjeravanje i kontrola je bila u mandatu povjerenice", kazao je zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević.

"Bivši gradonačelnik Andro Krstulović Opara je pripremio svu dokumentaciju takve prirode i potpisao ugovor, kasnije se ispostavilo da fali dokumentacije, mi smo zaustavili radove", govori Puljak.

"Građani mogu ovo prekinuti. Odabrat će ili HDZ ili Hrvatsku", govori Puljak.