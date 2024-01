Nakon što je novi ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan punio medijske naslovnice zbog svojih golišavih fotografija na društvenim mrežama, sada se javio bivši ministar zdravstva i usporedio s njim svoje isklesano tijelo.

Darko Milinović je na Facebooku objavio fotografiju bez majice koju je stavio pored fotografije Habijana u kupaćim gaćicama pa se zapitao bi li on bio jači ministar gospodarstva da ga nisu izbacili iz HDZ-a. Bocnuo je i druge aktualne ministre u Vladi Andreja Plenkovića, pa i Ivana Anušića koji je kao Habijan tek nedavno zasjeo u ministarsku fotelju.

"Evo pitanja za Plenkija. Bih li ja bio bolji (čitaj jači) ministar gospodarstva da nisam izbačen iz HDZ-a? Imam diplomu sa visoke poslovne škole-nadzor i korporativno upravljanje, bio potpredsjednik Sabora pa vlade i ministar zdravstva te najviše mandata osvajao na izborima. Ako su uvjeti bili fizičke naravi, također se bilježim sa štovanjem. Doduše, 10-ak godina sam stariji od izabranog ministra, a to znači i iskusniji. Ups.. Provjerio sam, dvadesetak, a moja slika je od prošle godine, znači 19.

Jedina mi je "mana" da nisam naučio pokorno slušati. Znači i da me nisu izbacili ništa od mene. Hm, hm… A tko bi ga znao… Nije ni Anušić baš pokoran. Eto vam moje karakteristike pa tko zna, ako se predomislite, zovite. CV vam je dostupan, a za usporedbu slike, da se ne moram skidati pred vama.

Još malo mojih karakteristika. Nisam mudar (čitaj Butković), nisam ljevičar (čitaj Obuljen), nisam vitez za istanbulsku (čitaj Rajner), nisam neukusno pokoran (čitaj Grlić Radman), nisam žetončić (čitaj kako hoćeš, previše ih je za sve napisati). NASTAVI NIZ", stoji u njegovoj objavi.

Novom je ministru u objavi zaželio puno sreće bez savjetnika i plina za cent, i, kako kaže, da "ne oklapa za vrijeme ministrovanja kao mnogi".

Podsjetimo, ministar Damir Habijan sa svojih je profila na društvenim mrežama ekspresno pobrisao golišave fotografije koje su do nedavno skupljale lajkove i komentare.

Njegova omiljena kombinacija bila su fotografije u kratkim hlačama bez majice na kojima pokazuje zavidnu formu. Hvalio se i fotografijama s plaže na kojima vježba, a često se slikao u prirodi i na planinarenju kada su mnogima u oči zapele tetovaže i njegov isklesan torzo.

Brisanje ovih fotografija s njegovim prosila također je odjeknulo u javnosti, a Habijan tvrdi da premijer od njega nije tražio da ih obriše.

"Instagram profil imam šest-sedam godina. Kada vodim Instagram profil, često mijenjam fotografije. Mijenjao sam i lani kada sam puno fotografija obrisao. Brisao sam i nedavno neke fotografije. Prema tome, to je baš sada. Bilo baš sad, mediji su malo kasnije primijetili to, ali nebitno je to, ali bilo je danas što je potpuno deplasirano par zastupnica pitanja o mojim slikama. Ja sam rekao ako im moje slike trebaju takve i ako će im nedostajati, rado ću im poslati", objasnio je za kamere RTL-a Danas.

