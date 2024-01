Razjareni Mrle objavio da Let 3 nema veze s 'Babarogom' na Dori: 'Angažirao sam DORH'

Mrle iz Leta 3 objavio je na svom Instagramu da se bend ove godine nije prijavio na Doru te da pjesma "Babaroga" nije njihova.

Naime, na popisu izvođača koji će nastupiti na ovogodišnjoj Dori je i Let 3 s pjesmom "Babaroga". No Damir Martinović iz Leta 3 ustrajan je u tome da se oni nisu prijavili na ovogodišnju Doru.

"Angažirao sam DORH, neka institucije rade svoj posao. Pjesma nije naša i ne znam više šta da kažem. "ŠČ". Pun mi je k…c. Po cijeli dan me zovu novinari i razni debili koji me pitaju za pjesmu Babaroga. Kužim da ima neke elemente, na neku foru možda ima veze s nama, ali to nije naša pjesma, mi to nismo napravili. Ne znam što je, ja sam angažirao DORH i razne druge stručnjake. Naći ćemo tko je kriv, tko je to nama podmetnuo", objavio je Mrle.

Mama ŠČ prošlogodišnja je pjesma pobjednica na Dori s kojom su Letovci predstavljali Hrvatsku na Eurosongu. Iako nisu pobijedili, podigli su puno prašine i stekli čak svjetsku popularnost svojim hitom. Od zgražanja, do obožavanja, to su bile reakcije na Mamu ŠČ.

