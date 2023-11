Rektor zagrebačkog sveučilišta: 'U zadnjih 30 godina nije se izgradio ni jedan novi studentski dom'

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić otvorio je u četvrtak 28. Smotru Sveučilišta, na kojoj fakulteti predstavljaju svoje programe budućim studentima, te istaknuo da je ove godine upisan rekordan broj studenata, napomenuvši da nema dovoljno mjesta u domovima.

Rektor Sveučilišta Stjepan Lakušić naglasio je da su upisne kvote popunjene gotovo 90 posto, te da su, s obzirom na broj studenata upisanih u sastavnice Sveučilišta, kapaciteti domova premali.

"U zadnjih 30 godina nije se izgradio ni jedan novi Studenski dom na našem najvećemu Sveučilištu. Vrijeme je da to preokrenemo. Nikada se nije dogodilo da na Sveučilištu u Zagrebu imamo više od 55 posto svih upisanih u prvoj godini studija. To se dogodilo ove godine, to je prvi puta da su naše upisne kvote popunjene gotovo 90 posto", kazao je otvarajući 28. Smotru na Zagrebačkom velesajmu.

Sveučilište u Zagrebu organizira Smotru kako bi se učenici završnih razreda srednjih škola, studenti i svi zainteresirani informirali o svim pojedinostima koje su mladim ljudima važne prilikom odluke o upisu na fakultet i odabiru budućega zanimanja.

Smotra traje do 11. studenoga, a na njoj se predstavljaju sastavnice Sveučilišta - 31 fakultet i 3 umjetničke akademije.

Pozdravne govore na otvorenju održali su predsjednica Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu Ivona Josipović, predstavnik Zagrebačkog velesajma Zoran Ušurić, te predstavnici glavnih sponzora Smotre – član Uprave OTP banke Nikola Mikša i direktor Alternativnih kanala Zagrebačke banke Ivan Hećimović.

Nakon svečanoga otvaranja na pozornici u dvorani Zimski vrt održao se panel pod nazivom Zanimanja budućnosti.

Boras: Zagrebačko Sveučilište najpoželjnije, uhićenje dekana mu šteti

Bivši rektor Sveučilišta Damir Boras novinarima je rekao da je broj upisanih rezultat dobroga upravljanja Sveučilištem. "Pokazalo se da smo najpoželjnije sveučilište. Usprkos tome što nemamo dovoljno domova, pokazujemo snagu, kvalitetu i gledanje u budućnost", rekao je bivši rektor.

Dodao je da je "iznenađen" uhićenjem dekana Geodetskoga fakulteta Almina Đape, koji je u srijedu uhićen na zahtjev Europskoga tužiteljstva uz još 28 osoba, kazavši da ono šteti ugledu Sveučilišta. "Svaki pojedini fakultet na Sveučilištu je pravna osoba koja sve svoje postupke provodi samostalno. To je odgovornost dekana", dodao je Boras.

