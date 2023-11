Sutrašnja, nova audicijska epizoda' Superstara' od 20.15 sati na RTL-u, donosi brojne talentirane kandidate, a među mladim ljudima koji traže svoju sreću na glazbenom putu je i reper Vito Seleši. Vito, umjetničkog imena Selex, dolazi iz Sesveta, a glazbom se bavi od malih nogu. Iza sebe već ima par snimljenih pjesama i preko tristo napisanih tekstova, a usto se bavi i obiteljskim poslom - organizacijom vjenčanja.

Odluku da se prijavi na 'Superstar' donio je jer je shvatio da bi to mogla biti dobra prilika za daljnji razvoj njegove glazbene karijere. "Ovo mi je prvo glazbeno natjecanje", dodaje mladić. "Glazbom sam se počeo baviti još od malih nogu... Kada nisam znao kako se izraziti, tad sam počeo slušati rap i uz to ga i pisati", otkriva Vito.

Najveća podrška u glazbenoj karijeri i avanturi zvanoj 'Superstar' su mu djevojka i majka. Odmalena ima podršku obitelji, a trenutno radi u obiteljskom poslu te organizira vjenčanja. Posao je to, kaže, koji je i fizički poprilično naporan. "To je zapravo obiteljski posao, do toga je došlo tako što sam vrlo ambiciozan i što sam odlučio ići obiteljskim vodama. Ono što točno radim su više fizički poslovi, slaganje šatora i svega popratnoga za sve vrste proslava i festivala, a pretežito za vjenčanja. Moj posao je fizički dosta naporan", ističe.

Iako ima brojne interese te je poprilično svestran, Vito fokus drži na vjenčanjima i glazbi, a u ostvarenju snova nije ga omelo ni mucanje. "Tijekom odrastanja sam s mucanjem imao problema, ali brzo sam to prebrodio. U showu želim promovirati svoje autorske pjesme i ne bojim se komentara jer moje pjesme pričaju o mojem životu i mojim borbama kroz koje sam prošao i kroz koje prolazim", zaključuje Vito.

Kako će se reper snaći pred Severinom, Tončijem Huljićem, Filipom Miletićem i Nikom Turković, gledatelji će doznati već ove subote od 20.15 sati na RTL-u u novoj audicijskoj epizodi 'Superstara'.

