Reporter RTL-a Danas s Dinamove skupštine: 'Atmosfera je unutra otprilike kao na tržnici'

Na skupštini Dinama bi se mogla riješiti višegodišnja trakavica borbe za vlast u Dinamu. Skupštinari bi javnim glasanjem trebali izabrati stranu koja bi u budućnosti trebala voditi klub. Hoće li to biti ona aktualnog predsjednika Mirka Barišića kojoj se priključio legendarni vatreni Dario Šimić ili struja bjegunca od hrvatskog pravosuđa i dugogodišnjeg službenog gazde dinama Zdravka Mamića. BBB bi na skupštini trebali imati 7 povjerenika, a svoju poruku trenutno ispred hotela upućuju prisutnima na Skupštini pjevajući: 'Mamiću znaj svemu je kraj zbogom i više se ne vraćaj'

Reporterka RTL Danas Petra Mlačić nalazi se ispred hotela među navijačima. Na pitanje ima li incidenata odgovara:

"Zasad nema incidenata, ali ne mogu reći da je mirno iako je zaista bilo mirno i pristojno do samog početka skupštine. No, u trenutku kad je krenula sjednica skupštine netko je dao znak i nekoliko stotina navijača se sinkronizirano okupilo na trgiću ispred hotela u kojem se odrzava sjednica. Počeli su vikati, pjevati, skandirati i pjevati ' Mamiću znaj svemu je kraj'. I to je jedna od pristojnijih pjesama koju su pjevali. Nakon toga su počeli paliti baklje i bacati razna pirotehnička sredstva, prvo na cestu a onda i prema novinarima. Organizatori su govorili da to ne rade, ali oni se nisu smirili. No oni dobro znaju da je ovo jedino što u ovom trenutku mogu raditi, a to je poslati vrlo jasnu poruku svima što očekuju od Dinama. Da žele Dinamo bez Mamića, gdje žele Dinamo s novim statutom gdje je jedan član jedan glas.

Organizatori, kad su ih zvali na ovo okupljanje, rekli su im da budu pristojni i mirni, ali kako i u hotelu gdje je Skupština nije mirno, nije ni čudo da i oni na ulici nemaju zašto biti mirni. Zanimljivo je da su ovom trenutku svi ovi navijači na istoj strani kao u HDZ , kao i gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je vrlo jasno rekao da ako se Dinamo ne očisti od Mamića da nema ništa od izgradnje stadiona. I premda je policija rekla da će biti ovdje i osiguravati mir ovdje nema niti jednog jedinog policajca tek jedna kola Hitne pomoći", izvjestila je reporetrka Mlačić.

Reporter RTL Danas Marko Vargek prati skupštinu. Na pitanje je li Mamić izgubio kontrolu nad Dinamom odgovara:

"Daleko smo još od odgovora na to pitanje. Skupština praktički još nije ni počela, ovo je već druga pauza. Zapelo se na prvoj točki dnevnog reda. Mirko Barišić, predsjednik Dinama, nije ni izustio ni dovršio prvu pozdravnu rečenicu na Skupštini a već se ustao Damir Zorić, predstavnik Mamićeve struje, i rekao kako se treba prvo izglasati radno predsjedništvo i kako uz Mirka Barišića za predsjedajućim stolom ne mogu sjediti gosti skupštine, pa im je rekao da odu iza i sjednu na svoje mjesto.

Mirko Barišić je rekao kako bi trebalo prvo verificirati nove povjerenike, tih 8 novih povjerenika za koje smo rekli da bi mogli biti prevaga. Uglavnom, svađa se oko dnevnog reda, koja je prva točka, koja je druga točka, svatko tumači Statut na svoj način... Rekao bih dosta neorganizirano i nikako na razini ugleda kluba kao što je Dinamo.

No jedna znakovita stvar. Ovdje su prisutna 62 člana plus tih 8 povjerenika, to je 70. I pri prvom glasanju prijedloga radnog predsjedništva koje je pokrenuo Barišić 36 ruku je imao Barišić. To bi značilo da u sljedećim satima Skupštine Barišić ima većinu. Osim ako Mamićeva struja ne odluči napustiti skupštinu. Atmosfera je unutra otprilike kao na tržnici - svi se deru, imaju nešto za reći, različito tumače Statut. Čini se kako je pred nama duga večer", zaključuje naš reporter.