Riječki gradonačelnik o štrajku komunalaca: 'Svjestan sam da je s ovakvim plaćama teško preživjeti'

Nakon što je jutros riječkim komunalnim radnicima prekipjelo zbog malih i mizernih primanja, odbili su pokupiti smeće u gradu i bez dogovora sa sindikatom odlučili štrajkati. Riječki gradonačelnik i direktor KD Čistoća tvrde kako su u stalnim pregovorima sa sindikatima te da su smatrali kako su postigli dogovor od povećanja neto plaće za 15 posto.

No najmanja plaća u Čistoću i s tim povećanjem iznosi od 690 eura nadalje. "Na stolu su pregovoru materijalnih prava radnika čistoće, a povećanje plaća kreće od rujna i trebale bi biti veće za 15 posto", kazao je gradonačelnik Marko Filipović, što znači da su oni koji u čistoći najmanje zarađivali, primali plaću i manju od 690 eura.

Gradonačelnik tvrdi da traženo povećanje od 30 posto nije izvedivo te da do kraja godine žele naći rješenje za materijalna prava. "Ova je ponuda u ovom trenutku. Ono što je moguće. Žao nam je što je do ovoga došlo", poručio je Filipović te se nada da će se radnici vratiti na posao. Gradonačelnik je svjestan kako je s ovakvim malim plaćama teško preživjeti mjesec, no vjeruje da će prihvatiti njihovu ponudu.

Postavlja se pitanje što će se dogoditi ako radnici nastave sa štrajkom i odbiju čistiti ulice. "Ako ljudi ne budu čistili ulice onda će grad ostat zatrpan smećem", kazao je.

Direktor KD Čistoća Bojan Jurdan poručio je da se već otprije zna za probleme u čistoći.

"Normalno da se zna da su plaće u javnom sektoru niske", izjavio je objasnivši kako sve zapravo varira o smjenama i prevoremenima, no da do traženog povećanja ne može doći.

Osim toga, Komunalno društvo ima i problem sa zadržavanjem svojih radnika jer nitko ne želi raditi za malu plaću i u lošim uvjetima, stoga im je stalno otvoren natječaj za potražnju novih radnika. Radnici čistoće tvrde da su i neka vozila u kvaru, da im odjeća nije adekvatan te da neku opremu sami trebaju kupovati. Jurdan to demantira te smatra kako se radi o subjektivnoj prosudbi je li neka oprema adekvatna ili nije. Iz grada poručuju kako im je cilj da od siječnja imaju zadovoljne radnike u Čistoći te da grad bude čist.

