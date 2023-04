Rijeka i Pula uvode promjene u javni prijevoz. Jedni se modernizirali, drugi poskupljuju

Cijene autobusnih karata u riječkome javnom gradskom prijevozu koje se za jednu vožnju kupuju kod vozača te cijene karata za dvije vožnje koje se kupuju izvan vozila u prosjeku će poskupjeti za 13,48 posto, najavili su u srijedu iz riječkoga Komunalnog društva Autotroleja.

Od 1. travnja poskupjet će karte za jednu vožnju, od 1. svibnja karte za dvije vožnje, tzv. "cvikalice", a cijene mjesečnih, godišnjih, dnevnih i tjednih karata ostat će iste.

Cijene karata za jednu vožnju koje se prodaju kod vozača bit će „zaokružene“ te će od 1. travnja iznositi dva eura za jednu zonu (do sada 1,55 eura), 2,50 eura za dvije zone (do sada 2,10 eura), tri za tri zone (do sada 2,55 eura) te 3,50 eura za četiri zone (do sada 3,35 eura).

Od 1. svibnja cijene pojedinačnih karata za dvije vožnje bit će 2,80 eura za jednu gradsku zonu (do sada 2,52 eura), 3,70 eura za dvije zone (do sada 3,38 eura), 4,60 eura za tri zone (do sada 4,25 eura) te 5,20 eura za četiri zone (do sada 4,78 eura).

Iz Autotroleja navode da se cijene povećavaju zbog povećanih troškova poslovanja proisteklih iz povećanja cijena goriva i ostalih energenata te većih izdvajanja za plaće zaposlenih.

Objašnjavaju da su za korekciju odabrane karte koje se kupuju kod vozača autobusa kako bi se na njih smanjio pritisak te kako se ne bi opteretili putnici kojima je najpotrebniji javni linijski prijevoz i koji se koriste tzv. pokaznim kartama.

Zaokruženim cijenama karata koje se prodaju u vozilu nastoji se vozačima olakšati taj dio posla u smislu manje potrebe za vraćanjem sitnog novca, a preusmjeravanje prodaje pojedinačnih karata s vozača na druge, povoljnije kanale prodaje, ističu, poboljšat će kvalitetu usluge.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz Autotroleja napominju da povećanje cijena ne odudara od cijena pojedinačnih karata u usporedivim većim obalnim gradovima u Hrvatskoj - Splitu i Zadru, navodeći da je u Splitu cijena za pojedinačnu kartu za jedno poništavanje, ovisno o udaljenosti, od dva do pet eura kada se kupuje u vozilu, a izvan vozila od jednog do 2,5 eura.

U Zadru je, kažu, cijena za pojedinačnu kartu kupljenu u vozilu, za jedno poništavanje, od 1,59 do 6,11 eura. Na području Zadra cijena dvosmjernih putnih karata koje se kupuju izvan vozila je 2,65 eura, a za prigradski prijevoz mogu se kupiti samo jednosmjerne karte po spomenutim cijenama.

Dok u Rijeci raste cijena javnog prijevoza, u Puli će se karte moći plaćati karticama, piše Glas Istre.

Direktor Pulaprometa Tomislav Jelić na prošlotjednoj je sjednici Gradskog vijeća najavio novosti koje će putnicima olakšati korištenje javnog prijevoza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jelić je najavio da će svi putnici kartu u autobusu moći plaćati beskontaktnim bankovnim karticama.

"Već sada imamo bazičan model POS naplate, ali uskoro ćemo dobiti naprednije POS uređaje za čiju upotrebu će korisnici samo prisloniti kartice i tako platiti uslugu, rekao je Josipović i najavio da će od 1. lipnja putnici moći kupiti karte za jednu vožnju i na kioscima iNovina te Tiska", rekao je.

Na sjednici Gradskog vijeća Kristijan Biteri (NLFZ) prozvao je Jelića za najavljivanje izmjena koje još uvije nisu u funkciji.

Direktor Pulaprometa se opravdao da su to pokušali riješiti lani, ali se zbog uvođenja eura kod mnogih njihovih partnera pojavio problem preopterećenosti pa to nisu stigli ranije odraditi.