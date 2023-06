IDEMO PO POBJEDU Rođeni Nizozemac Kent prognozirao današnje polufinale: 'Bit će jako neizvjesno, dugo se nećkao između kutija'...

Kako je to tradicionalno bilo za Svjetsko prvenstvo u Katru, nastavilo se i za Ligu nacija. Gibon Kent prognozirao je današnje polufinale Lige nacija između Hrvatske i Nizozemske. Kent je u zagrebačkom Zoološkom vrtu prognozirao pobjedu Vatrenih u večerašnjoj utakmici koja se igra u Rotterdamu. Dobio je dvije kutije za hranu i odmah počeo jesti iz one s hrvatskom zastavom. "Bit će jako neizvjesna utakmica, Kent se dugo nećkao između kutija, ali na kraju se odlučio za Hrvatsku. Iako, nadam se da se Kent neće naljutiti jer on je rođeni Nizozemac pa nismo znali nakon toliko dugo godina hoće li mu biti Hrvatska ili Nizozemska na srcu, ali vjerujem da je prevagnulo njegovo nogometno znanje", poručio je ravnatelj ZOO Zagreb, Damir Skok. Inače, Kent ima 25 godina i iza njega je duga tradicija predviđanja pobjednika u nogometnim utakmicama u kojima igra hrvatska reprezentacija.