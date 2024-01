Još traje "tranzicija" minusa, odnosno prebacivanje iz prešutnih u dopuštene minuse i većina klijenata, fizičke osobe, imaju rok da to naprave do konca lipnja ove godine. Do kraja roka moraju odlučiti hoće li svoj stari prešutni minus zatvoriti ili zatražiti njegovo pretvaranje u dopušteni.

Novi list donosi da ni polovina građana nije to učinila, ukazuju to podaci banaka i HNB-a. Takvih je oko 1,8 milijuna.

Imaju, u većini banaka, rok do konca lipnja, pa se na njih apelira da dođu i odrade taj prijelaz što prije, da se ne bi našli u nezgodnoj situaciji da im se jednostrano ukine.

No, i u tom slučaju banke će im, tako bar tvrde, na vrijeme ponuditi obročnu otplatu. Banke rado komentiraju kako nude isti iznos pod istim ili boljim uvjetima, no iako nude i obročnu otplatu, ipak je nekako ne ističu u prvi plan, vjerojatno jer im i samima odgovara da klijent ipak zadrži taj proizvod, minus po tekućem računu – kako god ga nazvali – budući da je on bankama stabilan izvor prihoda.

Temeljem memoranduma potpisanog prije godinu i pol dana, od lanjskog lipnja provodi se »migracija« iz tzv. prešutnih prekoračenja nazad u dopuštene, a razlika nije samo nominalna. Iako su i jedno i drugo minusi po tekućem, banke su klijente mahom prebacivale u skuplje i nesigurnije prešutne minuse. Ono što je trebala biti iznimka, postalo je pravilo, pa se oko 1,8 milijuna građana našlo na skliskom terenu prešutnih prekoračenja koje banke mogu zatvoriti kad god hoće te nabijati kamate kakve hoće.

To je uočio HNB i zatražio spomenutu migraciju koja traje od sredine prošle do sredine ove godine i u okviru koje bi klijenti "bezbolno" trebali prijeći iz jednog minusa u drugi, za njih barem donekle sigurniji i povoljniji, pod istim uvjetima, te jamstvo banke da u slučaju zatvaranja mogu koristiti obročnu otplatu.

